У селі на Волині на Святвечір горів житловий будинок
Сьогодні, 18:06
В селі Ниви Губинські Горохівського району на Святвечір у житлому будинку трапилася пожежа.
Повідомлення про пожежу до Служби порятунку надійшло 6 січня об 16:01, інформує ДСНС у Волинській області.
Для гасіння пожежі в житловому будинку вже о 16:15 прибули рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Горохів Управління ДСНС у Волинській області та команда місцевої пожежної охорони смт Сенкивичівка.
Для гасіння пожежі вогнеборці подали 2 водяних стволи, о 16:40 пожежу ліквідували. Вогонь пошкодив речі, стіни в кімнаті.
Ймовірна причина пожежі - порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.
Фото - ілюстративне
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Повідомлення про пожежу до Служби порятунку надійшло 6 січня об 16:01, інформує ДСНС у Волинській області.
Для гасіння пожежі в житловому будинку вже о 16:15 прибули рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Горохів Управління ДСНС у Волинській області та команда місцевої пожежної охорони смт Сенкивичівка.
Для гасіння пожежі вогнеборці подали 2 водяних стволи, о 16:40 пожежу ліквідували. Вогонь пошкодив речі, стіни в кімнаті.
Ймовірна причина пожежі - порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.
Фото - ілюстративне
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