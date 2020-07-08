У селі на Волині на Святвечір горів житловий будинок





Повідомлення про пожежу до Служби порятунку надійшло 6 січня об 16:01,



Для гасіння пожежі в житловому будинку вже о 16:15 прибули рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Горохів Управління ДСНС у Волинській області та команда місцевої пожежної охорони смт Сенкивичівка.



Для гасіння пожежі вогнеборці подали 2 водяних стволи, о 16:40 пожежу ліквідували. Вогонь пошкодив речі, стіни в кімнаті.



Ймовірна причина пожежі - порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Ниви Губинські Горохівського району на Святвечір у житлому будинку трапилася пожежа.Повідомлення про пожежу до Служби порятунку надійшло 6 січня об 16:01, інформує ДСНС у Волинській області.Для гасіння пожежі в житловому будинку вже о 16:15 прибули рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Горохів Управління ДСНС у Волинській області та команда місцевої пожежної охорони смт Сенкивичівка.Для гасіння пожежі вогнеборці подали 2 водяних стволи, о 16:40 пожежу ліквідували. Вогонь пошкодив речі, стіни в кімнаті.Ймовірна причина пожежі - порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

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