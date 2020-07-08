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У селі на Волині на Святвечір горів житловий будинок

У селі на Волині на Святвечір горів житловий будинок
В селі Ниви Губинські Горохівського району на Святвечір у житлому будинку трапилася пожежа.

Повідомлення про пожежу до Служби порятунку надійшло 6 січня об 16:01, інформує ДСНС у Волинській області.

Для гасіння пожежі в житловому будинку вже о 16:15 прибули рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Горохів Управління ДСНС у Волинській області та команда місцевої пожежної охорони смт Сенкивичівка.

Для гасіння пожежі вогнеборці подали 2 водяних стволи, о 16:40 пожежу ліквідували. Вогонь пошкодив речі, стіни в кімнаті.

Ймовірна причина пожежі - порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

Фото - ілюстративне

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Теги: Горохівський район, пожежа, житловий будинок
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