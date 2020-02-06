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В Україну йдуть сніг і морози

В Україну йдуть сніг і морози
У найближчі три дні в Україні очікуються дощі, сніг і морози.

Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

“Найближчої ночі у північних областях та на Лівобережжі мокрий сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, місцями пориви південно-західного вітру 15-20 м/с, на Чернігівщині та Сумщині значні опади, завтра вдень в південній частині часом опади, переважно у вигляді дощу”, — повідомили синоптики.

За даними Укргідрометцентру, 9 січня у південних, східних та більшості центральних областей мокрий сніг та дощ, у південно-східних областях місцями значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледиця; на решті території, а 10 січня в Україні без істотних опадів.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла, на півдні вдень до 6° тепла; впродовж 9-10 січня зниження нічної температури до 2-8° морозу, додають синоптики.

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Теги: Україна, снгі, морози
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