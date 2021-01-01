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Янголи із трави, тканини: у Луцьку безкоштовно проводять майстер-класи із виготовлення різдвяних оберегів. ВІДЕО

Янголи із трави, тканини: у Луцьку безкоштовно проводять майстер-класи із виготовлення різдвяних оберегів. ВІДЕО
Янголів із трави, тканини та соломи виготовляли відвідувачі "Різдвяної майстерні", яка працює у Палаці культури міста Луцька. Частину заходів поведуть онлайн.

Про це розповіла Суспільному координаторка проекту Олеся Іщук.

Безплатні майстер-класи у рамках проекту триватимуть до 25 січня цього року.

13-річна Ілона Обідіна прийшла на майстер-клас разом із мамою та сестричкою. Дівчина каже: планують зробити декілька янголів, щоб мати вдома різдвяний оберіг, і ще подарувати ангеликів рідним.

Різдвяних янголів у майстерні виготовляють у різних техніках, каже координаторка проекту. Зі слів Олесі Іщук, солом’яні обереги – це сплетення традицій і християнських, і дохристиянських.

Майстриня Юлія Співак переїхала до Луцька із Черкаської області. Виготовляє янголів у старовинній техніці ляльок-мотанок. Так само, каже, можна створити інші фігурки. Розповідає: на Волині знайшла найкращий матеріал для творчості.

"На Поліссі більш болотиста місцевість і така трава росте, вона мені сподобалась для моєї роботи. Збираю цю траву в лісі літом, потім сушу і використовую у виробах цілий рік", – зазначила майстриня.

Координаторка творчих заходів Олеся Іщук каже: із 8 січня майстерня переходить в онлайн-режим.

"Будемо транслювати те, що наготували, наробили, ділитися досвідом на сторінці Палацу культури та на сайті", – наголосила лучанка.


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Теги: різдвяні іграшки, Луцьк
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