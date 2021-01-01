Янголи із трави, тканини: у Луцьку безкоштовно проводять майстер-класи із виготовлення різдвяних оберегів. ВІДЕО





Про це розповіла Олеся Іщук.



Безплатні майстер-класи у рамках проекту триватимуть до 25 січня цього року.



13-річна Ілона Обідіна прийшла на майстер-клас разом із мамою та сестричкою. Дівчина каже: планують зробити декілька янголів, щоб мати вдома різдвяний оберіг, і ще подарувати ангеликів рідним.



Різдвяних янголів у майстерні виготовляють у різних техніках, каже координаторка проекту. Зі слів Олесі Іщук, солом’яні обереги – це сплетення традицій і християнських, і дохристиянських.



Майстриня Юлія Співак переїхала до Луцька із Черкаської області. Виготовляє янголів у старовинній техніці ляльок-мотанок. Так само, каже, можна створити інші фігурки. Розповідає: на Волині знайшла найкращий матеріал для творчості.



"На Поліссі більш болотиста місцевість і така трава росте, вона мені сподобалась для моєї роботи. Збираю цю траву в лісі літом, потім сушу і використовую у виробах цілий рік", – зазначила майстриня.



Координаторка творчих заходів Олеся Іщук каже: із 8 січня майстерня переходить в онлайн-режим.



"Будемо транслювати те, що наготували, наробили, ділитися досвідом на сторінці Палацу культури та на сайті", – наголосила лучанка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Янголів із трави, тканини та соломи виготовляли відвідувачі "Різдвяної майстерні", яка працює у Палаці культури міста Луцька. Частину заходів поведуть онлайн.Про це розповіла Суспільному координаторка проектуБезплатні майстер-класи у рамках проекту триватимуть до 25 січня цього року.13-річна Ілона Обідіна прийшла на майстер-клас разом із мамою та сестричкою. Дівчина каже: планують зробити декілька янголів, щоб мати вдома різдвяний оберіг, і ще подарувати ангеликів рідним.Різдвяних янголів у майстерні виготовляють у різних техніках, каже координаторка проекту. Зі слів Олесі Іщук, солом’яні обереги – це сплетення традицій і християнських, і дохристиянських.Майстриня Юлія Співак переїхала до Луцька із Черкаської області. Виготовляє янголів у старовинній техніці ляльок-мотанок. Так само, каже, можна створити інші фігурки. Розповідає: на Волині знайшла найкращий матеріал для творчості."На Поліссі більш болотиста місцевість і така трава росте, вона мені сподобалась для моєї роботи. Збираю цю траву в лісі літом, потім сушу і використовую у виробах цілий рік", – зазначила майстриня.Координаторка творчих заходів Олеся Іщук каже: із 8 січня майстерня переходить в онлайн-режим."Будемо транслювати те, що наготували, наробили, ділитися досвідом на сторінці Палацу культури та на сайті", – наголосила лучанка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію