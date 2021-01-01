Янголи із трави, тканини: у Луцьку безкоштовно проводять майстер-класи із виготовлення різдвяних оберегів. ВІДЕО
Сьогодні, 15:09
Янголів із трави, тканини та соломи виготовляли відвідувачі "Різдвяної майстерні", яка працює у Палаці культури міста Луцька. Частину заходів поведуть онлайн.
Про це розповіла Суспільному координаторка проекту Олеся Іщук.
Безплатні майстер-класи у рамках проекту триватимуть до 25 січня цього року.
13-річна Ілона Обідіна прийшла на майстер-клас разом із мамою та сестричкою. Дівчина каже: планують зробити декілька янголів, щоб мати вдома різдвяний оберіг, і ще подарувати ангеликів рідним.
Різдвяних янголів у майстерні виготовляють у різних техніках, каже координаторка проекту. Зі слів Олесі Іщук, солом’яні обереги – це сплетення традицій і християнських, і дохристиянських.
Майстриня Юлія Співак переїхала до Луцька із Черкаської області. Виготовляє янголів у старовинній техніці ляльок-мотанок. Так само, каже, можна створити інші фігурки. Розповідає: на Волині знайшла найкращий матеріал для творчості.
"На Поліссі більш болотиста місцевість і така трава росте, вона мені сподобалась для моєї роботи. Збираю цю траву в лісі літом, потім сушу і використовую у виробах цілий рік", – зазначила майстриня.
Координаторка творчих заходів Олеся Іщук каже: із 8 січня майстерня переходить в онлайн-режим.
"Будемо транслювати те, що наготували, наробили, ділитися досвідом на сторінці Палацу культури та на сайті", – наголосила лучанка.
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Про це розповіла Суспільному координаторка проекту Олеся Іщук.
Безплатні майстер-класи у рамках проекту триватимуть до 25 січня цього року.
13-річна Ілона Обідіна прийшла на майстер-клас разом із мамою та сестричкою. Дівчина каже: планують зробити декілька янголів, щоб мати вдома різдвяний оберіг, і ще подарувати ангеликів рідним.
Різдвяних янголів у майстерні виготовляють у різних техніках, каже координаторка проекту. Зі слів Олесі Іщук, солом’яні обереги – це сплетення традицій і християнських, і дохристиянських.
Майстриня Юлія Співак переїхала до Луцька із Черкаської області. Виготовляє янголів у старовинній техніці ляльок-мотанок. Так само, каже, можна створити інші фігурки. Розповідає: на Волині знайшла найкращий матеріал для творчості.
"На Поліссі більш болотиста місцевість і така трава росте, вона мені сподобалась для моєї роботи. Збираю цю траву в лісі літом, потім сушу і використовую у виробах цілий рік", – зазначила майстриня.
Координаторка творчих заходів Олеся Іщук каже: із 8 січня майстерня переходить в онлайн-режим.
"Будемо транслювати те, що наготували, наробили, ділитися досвідом на сторінці Палацу культури та на сайті", – наголосила лучанка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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