У Луцьку у Стиру освятили воду
Сьогодні, 17:05
На центральному пляжі Луцька відправили водосвяття з нагоди другої річниці надання Томосу та свята Богоявлення і Хрещення Господнього за новоюліанським календарем.
Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
Чин освячення очолив декан кафедрального собору Святої Трійці протоієрей Микола Нецькар. Із ним служили протодиякони Володимир Мельничук та Ярослав Місюк.
Перед освяченням духовенство зустріли із колядою та хлібом.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
Чин освячення очолив декан кафедрального собору Святої Трійці протоієрей Микола Нецькар. Із ним служили протодиякони Володимир Мельничук та Ярослав Місюк.
Перед освяченням духовенство зустріли із колядою та хлібом.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Оприлюднили розклад різдвяних служб у головному соборі Луцька
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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