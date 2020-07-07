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У Луцьку у Стиру освятили воду

У Луцьку у Стиру освятили воду
На центральному пляжі Луцька відправили водосвяття з нагоди другої річниці надання Томосу та свята Богоявлення і Хрещення Господнього за новоюліанським календарем.

Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.

Чин освячення очолив декан кафедрального собору Святої Трійці протоієрей Микола Нецькар. Із ним служили протодиякони Володимир Мельничук та Ярослав Місюк.

Перед освяченням духовенство зустріли із колядою та хлібом.

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Теги: освячення води, Луцьк, Стир
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