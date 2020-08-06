Луцька тренерка поділилася порадами, як без шкоди для здоров'я пережити різдвяні свята





Своїми порадами, як пережити свята, Інформаційного агентства Волинські Новини тренерка з Луцька Ліана Капітула.



Краще риба, аніж тістечка



«Найперше правило перед застіллям – не голодувати. Обов’язково треба щось перекусити. Але це має бути білкова їжа: риба, горіхи, якщо постите, або ж шматочок м’яса, яйце. Сир, кефір, якщо не дотримуєтесь суворого посту. Бо коли організм голодний, людина не стримається і потім почне швидко і значно більше їсти», – наголошує вона.



Під час застілля варто віддавати перевагу тій же білковій їжі: рибі, яйцям, сирам. Додайте до раціону овочі квашені (але не мариновані), тушковані, сирі. Мінімально варто споживати вуглеводи, навіть кутю, адже каша з медом – це теж вуглеводи. Можна її трошки скуштувати, але не захоплюватися.



«Щоб не набрати зайву вагу, тістечка, різноманітні фрукти треба мінімізувати. В цей період раджу клієнтам дотримуватися такого режиму, щоб хоча б не набрати зайвих кілограмів», – додає тренерка.



Тим, хто дбає про фігуру і своє здоров’я, алкоголь вживати також не рекомендується, але якщо без нього не обійтися, то віддайте перевагу сухому вину, неважливо якому – червоному, білому чи рожевому, але не десертному чи напівсолодкому. У невеликій кількості дозволяється шампанське Брют. Або ж якщо вже немає з чого обрати, то можна трішки хорошої горілки. А ось коктейлів, лікерів, слабоалкогольних напоїв не варто вживати.



«За столом налягайте на білкову їжу. Навіть шматочок жирнішої ковбаси для схуднення кращий, аніж шматок торта чи кутя. В поєданні з овочами білкові продукти – це здорово і корисно. Навіть якщо й переїсте такої їжі, то швидше за все не наберете зайвої ваги. Магазинних соусів також вживати не варто, бо вони мають підсилювачі смаку і ми, відповідно, з’їмо більше. А ось м’ясо, риба, сири надовго наситять. Окрім того, треба більше рухатися: танцювати, веселитися, ходити, колядувати, активніше проводити час», – радить Ліана Капітула.



Щоб зігнати шоколадну цукерку, треба пів години бігати



Якщо ж після Різдва таки розпочнеться тритижневий локдаун і спортивні зали та басейни не будуть доступні, то й в цей період не треба забувати про тренування.



«Усе одно треба виходити на свіже повітря, гуляти в парку, особливо корисні вечірні прогулянки. Ми з моїми клієнтами будемо також займатися в парку на свіжому повітрі. І, звичайно, не переїдати. Недоїсти простіше, ніж потім зігнати. Насправді фізичними навантаженнями ми не так багато зганяємо енергії, ніж здається. Треба 20 хвилин хорошої прогулянки, щоб зігнати маленьку канапку з ікрою. А щоб зігнати шоколадну цукерку – пів години бігати на вулиці. Тому краще тримати себе в руках», – наголошує тренерка.



Насправді, додає вона, якщо захотіти, можна займатися і вдома. Є багато марафонів, відео з програмами тренувань. Також нескладно придбати гантелі, обтяжувачі, фітнес-резинки. Але, зауважує Ліана Капітула, займатися варто все-таки під наглядом тренера, бо в кожному тренуванні має бути індивідуальний підхід.



«Ми всі різні, з різними проблемами, різного віку, з різним допустимим навантаженням. Тренер має проконсультувати, скласти рівень навантаження для конкретної людини», – пояснює вона.



Головне – знайти мотивацію



Тренерка також додає: хто хоче, той навіть у карантин, коли закриті зали, знайде моживість займатися, в хто не хоче – той шукає відмовки.



«Головне, має бути бажання. А ще – тренер чи порадник, який пояснить, що робити і як. Але має бути внутрішня мотивація. «Хочу бути здоровим», чи «хочу схуднути» – це надто розмита мета. Тому має бути чітка мета: «за тиждень – мінус кілограм», «влізти в сукню», «підкачати біцепс чи сідниці». Мій особистий лайфхак – знайти собі приклад, який би тебе надихнув. Це може бути якась знаменитість, а може бути й та людина, яка поруч, яка змінила своє життя, чогось досягла. Треба знайти того, хто би вас надихав на самовдосконалення. І кожен день ви маєте на крок наближатися до своєї мети», – наголошує тренерка.



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