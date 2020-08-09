У громаді поблизу Луцька обирають найкращий логотип
Сьогодні, 20:39
Оголосили конкурс на створення логотипу Підгайцівської територіальної громади.
Про це йдеться на сайті громади.
Роботи (з описом або ж коментарем) приймаються у будь-якому форматі на адресу електронної скриньки [email protected] до 1 лютого 2021 року.
Основними критеріями визначення переможця будуть самобутність та відповідність тематиці Підгайцівської громади.
"Маєш ідею? Сміливо реалізуй її та стань частинкою історії рідного краю!", - зауважили на сайті громади.
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Про це йдеться на сайті громади.
Роботи (з описом або ж коментарем) приймаються у будь-якому форматі на адресу електронної скриньки [email protected] до 1 лютого 2021 року.
Основними критеріями визначення переможця будуть самобутність та відповідність тематиці Підгайцівської громади.
"Маєш ідею? Сміливо реалізуй її та стань частинкою історії рідного краю!", - зауважили на сайті громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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