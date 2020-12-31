Ілон Маск став найбагатшою людиною світу
Сьогодні, 01:22
Засновник американських компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск став найбагатшою людиною світу, обігнавши засновника компанії Amazon Джеффа Безоса.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.
Фінансове становище Маска зросло до 185 мільярдів доларів, значно збільшившись після зростання акцій Tesla на фондових торгах.
Як повідомлялося, на початку 2020 року Маск з доходом близько 27 мільярдів доларів ледве потрапив до числа 50 найбагатших людей світу.
Після того, як ціна акцій Tesla злетіла більш, ніж у дев'ять разів за останній рік, власний капітал Маска збільшився більш ніж на 150 мільярдів доларів.
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Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.
Фінансове становище Маска зросло до 185 мільярдів доларів, значно збільшившись після зростання акцій Tesla на фондових торгах.
Як повідомлялося, на початку 2020 року Маск з доходом близько 27 мільярдів доларів ледве потрапив до числа 50 найбагатших людей світу.
Після того, як ціна акцій Tesla злетіла більш, ніж у дев'ять разів за останній рік, власний капітал Маска збільшився більш ніж на 150 мільярдів доларів.
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