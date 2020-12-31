Ілон Маск став найбагатшою людиною світу

Ілон Маск став найбагатшою людиною світу, обігнавши засновника компанії Amazon Джеффа Безоса.



Як передає



Фінансове становище Маска зросло до 185 мільярдів доларів, значно збільшившись після зростання акцій Tesla на фондових торгах.



Як повідомлялося, на початку 2020 року Маск з доходом близько 27 мільярдів доларів ледве потрапив до числа 50 найбагатших людей світу.



Після того, як ціна акцій Tesla злетіла більш, ніж у дев'ять разів за останній рік, власний капітал Маска збільшився більш ніж на 150 мільярдів доларів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Засновник американських компаній Tesla і SpaceXстав найбагатшою людиною світу, обігнавши засновника компанії AmazonЯк передає Укрінформ , про це повідомляє CNBC Фінансове становище Маска зросло до 185 мільярдів доларів, значно збільшившись після зростання акцій Tesla на фондових торгах.Як повідомлялося, на початку 2020 року Маск з доходом близько 27 мільярдів доларів ледве потрапив до числа 50 найбагатших людей світу.Після того, як ціна акцій Tesla злетіла більш, ніж у дев'ять разів за останній рік, власний капітал Маска збільшився більш ніж на 150 мільярдів доларів.

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