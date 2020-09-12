Показали, який вигляд 100 років тому мав Луцький замок. ФОТО





На одному із польських форумів розмістили світлини цього полку різних міст східної Республіки Польщі, серед них є і світлини Луцька середини 20-х років початку ХХ століття. Повідомляє



Зі світлин можна побачити, в якому стані перебував Луцький замок та де протікала річка Глушець.



Фото Луцького замку 1928 рік





Ця світлина підписана "Zdjęcia lotnicze lotnisk polskich..." - Аерофотознімки польських аеропортів ... Луцьк.



Літак 6-го авіаційного полку Республіки Польща

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На початку 1920 років постало питання про створення авіаційного полку на сході Республіки Польща. Згодом проводились роботи з формування 6-го авіаційного полку та розбудови інфраструктури аеропортів.На одному із польських форумів розмістили світлини цього полку різних міст східної Республіки Польщі, серед них є і світлини Луцька середини 20-х років початку ХХ століття. Повідомляє ВолиньUA Зі світлин можна побачити, в якому стані перебував Луцький замок та де протікала річка Глушець.Ця світлина підписана "Zdjęcia lotnicze lotnisk polskich..." - Аерофотознімки польських аеропортів ... Луцьк.

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