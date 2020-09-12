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Показали, який вигляд 100 років тому мав Луцький замок. ФОТО

Показали, який вигляд 100 років тому мав Луцький замок. ФОТО
На початку 1920 років постало питання про створення авіаційного полку на сході Республіки Польща. Згодом проводились роботи з формування 6-го авіаційного полку та розбудови інфраструктури аеропортів.

На одному із польських форумів розмістили світлини цього полку різних міст східної Республіки Польщі, серед них є і світлини Луцька середини 20-х років початку ХХ століття. Повідомляє ВолиньUA.

Зі світлин можна побачити, в якому стані перебував Луцький замок та де протікала річка Глушець.

Фото Луцького замку 1928 рік
Фото Луцького замку 1928 рік

Показали, який вигляд 100 років тому мав Луцький замок. ФОТО
Показали, який вигляд 100 років тому мав Луцький замок. ФОТО


Ця світлина підписана "Zdjęcia lotnicze lotnisk polskich..." - Аерофотознімки польських аеропортів ... Луцьк.

Літак 6-го авіаційного полку Республіки Польща
Літак 6-го авіаційного полку Республіки Польща

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Теги: Луцьк, замок, аерозйомка
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