COVAX обіцяє розпочати постачання вакцини в Україну вже найближчим часом, – Ляшко





Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає



"Отримали від COVAX лист про можливість постачання в країну м-РНК вакцини вже найближчим часом", - зазначив Ляшко.



Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна намагатиметься збільшити квоту на COVID-вакцину від COVAX з 8 до 16 млн доз.



Перший транш, який очікують в Україні, — 1.2 млн доз вакцини.



За його словами, закупівлю та доставку вакцини здійснюватиме ДП “Медичні закупівлі”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна отримала від COVAX лист, у якому йдеться про можливість постачання м-РНК вакцини вже найближчим часом.Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар, передає Укрінформ "Отримали від COVAX лист про можливість постачання в країну м-РНК вакцини вже найближчим часом", - зазначив Ляшко.Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр охорони здоров'язаявив, що Україна намагатиметься збільшити квоту на COVID-вакцину від COVAX з 8 до 16 млн доз.Перший транш, який очікують в Україні, — 1.2 млн доз вакцини.За його словами, закупівлю та доставку вакцини здійснюватиме ДП “Медичні закупівлі”.

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