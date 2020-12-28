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COVAX обіцяє розпочати постачання вакцини в Україну вже найближчим часом, – Ляшко

COVAX обіцяє розпочати постачання вакцини в Україну вже найближчим часом, – Ляшко
Україна отримала від COVAX лист, у якому йдеться про можливість постачання м-РНК вакцини вже найближчим часом.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

"Отримали від COVAX лист про можливість постачання в країну м-РНК вакцини вже найближчим часом", - зазначив Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна намагатиметься збільшити квоту на COVID-вакцину від COVAX з 8 до 16 млн доз.

Перший транш, який очікують в Україні, — 1.2 млн доз вакцини.

За його словами, закупівлю та доставку вакцини здійснюватиме ДП “Медичні закупівлі”.

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Теги: Віктор Ляшко, вакцина
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Коментарі 1
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Найближчим часом, без конкретики - це все брехня!
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