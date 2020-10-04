У музеї на Волині зберігають колекцію столітніх різдвяних листівок. ФОТО
Сьогодні, 03:24
У колекції Ковельського історичного музею є різдвяні листівки датовані 1915 роком.
Про це інформують на сторінці музею у фейсбук.
Офіційною датою виникнення різдвяної листівки вважається 1794 рік, коли англійський художник Добсон створив вітальну картку, на якій змалював родинну сценку біля ялинки.
Серійна різдвяна листівка з’явилася теж в Англії у 1840 році, з оригіналу видрукували більше тисячі копій. Наприкінці XIX ст. серійне виробництво листівок розпочали у більшості європейських країн. У побуті на той час, як власне і нині, традиційними були новорічні візити до родичів. З часом візити замінювалися вітальними листівками.
Різдвяні листівки сторічної давнини стали особливим видом мистецтва і сприймалися як витвір художньої мініатюри, святковий подарунок.
Унікальність такого подарунку зумовлена тим, що на звороті був особистий напис, привітання, що зберігали тепло і любов рідних та близьких.
На різдвяних листівках початку XX століття майже завжди зображували ялинку, подарунки, дітей і закоханих.
Вітальні листівки 1915 року з колекції музею:
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Про це інформують на сторінці музею у фейсбук.
Офіційною датою виникнення різдвяної листівки вважається 1794 рік, коли англійський художник Добсон створив вітальну картку, на якій змалював родинну сценку біля ялинки.
Серійна різдвяна листівка з’явилася теж в Англії у 1840 році, з оригіналу видрукували більше тисячі копій. Наприкінці XIX ст. серійне виробництво листівок розпочали у більшості європейських країн. У побуті на той час, як власне і нині, традиційними були новорічні візити до родичів. З часом візити замінювалися вітальними листівками.
Різдвяні листівки сторічної давнини стали особливим видом мистецтва і сприймалися як витвір художньої мініатюри, святковий подарунок.
Унікальність такого подарунку зумовлена тим, що на звороті був особистий напис, привітання, що зберігали тепло і любов рідних та близьких.
На різдвяних листівках початку XX століття майже завжди зображували ялинку, подарунки, дітей і закоханих.
Вітальні листівки 1915 року з колекції музею:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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