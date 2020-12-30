На Рівненщині побудують вітрову електростанцію





Як повідомляється на сайті Єдиного реєстру оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС), проєкт реалізує українська компанія «Рівне Вінд» (Київ). Пише



Станція матиме до 12 вітрових електроустановок (ВЕУ) світового та вітчизняного виробництва потужністю до 6,2 МВт кожна. Висота вежі сягатиме близько 162 м, діаметр ротора – близько 162 м.



Крім цього, проєкт передбачає будівництво підстанції (ПС) 35/110 кВ.



Згідно з даними ЄДРЮ, ТОВ «Рівне Вінд» зі статутним капіталом 7 тис. гривень належить Миколі Герасименку.



У лютому 2020 року компанія «Рівне Вінд Енерджі», власником якої є Микола Герасименко, повідомила про намір побудувати у Рівненській області вітропарк потужністю 240 МВт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівненській області Володимирецького району мають намір побудувати вітроелектростанцію потужністю 74,4 МВт.Як повідомляється на сайті Єдиного реєстру оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС), проєкт реалізує українська компанія «Рівне Вінд» (Київ). Пише Район.Бізнес Станція матиме до 12 вітрових електроустановок (ВЕУ) світового та вітчизняного виробництва потужністю до 6,2 МВт кожна. Висота вежі сягатиме близько 162 м, діаметр ротора – близько 162 м.Крім цього, проєкт передбачає будівництво підстанції (ПС) 35/110 кВ.Згідно з даними ЄДРЮ, ТОВ «Рівне Вінд» зі статутним капіталом 7 тис. гривень належитьУ лютому 2020 року компанія «Рівне Вінд Енерджі», власником якої є Микола Герасименко, повідомила про намір побудувати у Рівненській області вітропарк потужністю 240 МВт.

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