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У 2021 році в Україні кількість трансплантацій збільшать вдвічі, – Максим Степанов

У 2021 році в Україні кількість трансплантацій збільшать вдвічі, – Максим Степанов
Міністерство охорони здоров’я протягом 2021 року впровадить низку ключових змін, аби наблизити Україну до трансплантаційної незалежності. Зокрема, вдвічі збільшать кількість трансплантацій, проведених в Україні.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу пише Район.Медицина.

«У 2021 році в Україні відбудеться мінімум 250 трансплантацій. Це вдвічі більше, ніж минулого року. Плануємо всі трансплантації нирок та печінки, які потребують наші громадяни, провести в Україні. Також цього року у нас вперше зроблять трансплантацію легень. Це виклики, з якими наші фахівці, я впевнений, впораються», – зазначив очільник МОЗ.

Цього року МОЗ впровадить можливість трансплантації верхніх та нижніх кінцівок, що є особливо актуальним для українських військовослужбовців, які отримують травми через російську агресію на Сході України. Окрім того, буде розроблений механізм залучення до транспортування анатомічних матеріалів та реципієнтів всіх видів транспорту, зокрема цивільної авіації, авіаційного транспорту Державної служби надзвичайних ситуацій, Національної поліції, Державної прикордонної служби України.

Також Максим Степанов наголосив, що для того, аби системно розвивати сферу трансплантації в Україні, МОЗ створить пакет медичних послуг із посттрансплантаційного супроводу.

Нагадаємо, наприкінці грудня уряд затвердив постанову «Про затвердження Положення про Єдину державну інформаційну систему трансплантації органів та тканин» (ЄДІСТ), що забезпечить повноцінне функціонування системи трансплантацій в Україні. Система почала роботу з 1 січня 2021 року.

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Теги: Максим Степанов, трансплантація
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