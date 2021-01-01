Волинських прикордонників з Різдвом привітали військовий оркестр та капелан. ВІДЕО

Новорічні та Різдвяні свята – це час, який дарує нам відчуття щастя, родинного тепла та затишку. Аби подарувати гарний настрій та святкову атмосферу військовослужбовцям, які охороняють державний кордон, з 2 по 5 січня військовий оркестр та капелан з колядками й Різдвяними посланнями побували в прикордонних підрозділах Луцького загону.Про це повідомляють у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.Коляда завітала до персоналу відділів «Світязь» та «Рівне». Привітали гості з новорічними та різдвяними святами й військовослужбовців відділень «Грабове» і «Висоцьк».Разом з оркестром охоронці кордону заспівали різдвяних пісень та поринули в особливу атмосферу святкового дійства, яке відбувалося з дотриманням карантинних заходів.Отецьпривітав прикордонників з торжеством, прочитавши Різдвяні послання митрополита Київського і всієї України та митрополита Луцького і Волинського. Капелан побажав захисникам здоров’я, миру, добра і Божого благословення.До слова, аби святковий настрій панував і в управлінні прикордонного загону, там встановлено інсталяцію «Ангели», роботи волинської майстрині Ірини. Саме вони є передвісниками світлого свята Різдва Христового.