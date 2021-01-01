Волинських прикордонників з Різдвом привітали військовий оркестр та капелан. ВІДЕО
Сьогодні, 06:02
Новорічні та Різдвяні свята – це час, який дарує нам відчуття щастя, родинного тепла та затишку. Аби подарувати гарний настрій та святкову атмосферу військовослужбовцям, які охороняють державний кордон, з 2 по 5 січня військовий оркестр та капелан з колядками й Різдвяними посланнями побували в прикордонних підрозділах Луцького загону.
Про це повідомляють у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Коляда завітала до персоналу відділів «Світязь» та «Рівне». Привітали гості з новорічними та різдвяними святами й військовослужбовців відділень «Грабове» і «Висоцьк».
Разом з оркестром охоронці кордону заспівали різдвяних пісень та поринули в особливу атмосферу святкового дійства, яке відбувалося з дотриманням карантинних заходів.
Отець Михайло Хімчак привітав прикордонників з торжеством, прочитавши Різдвяні послання митрополита Київського і всієї України та митрополита Луцького і Волинського. Капелан побажав захисникам здоров’я, миру, добра і Божого благословення.
До слова, аби святковий настрій панував і в управлінні прикордонного загону, там встановлено інсталяцію «Ангели», роботи волинської майстрині Ірини. Саме вони є передвісниками світлого свята Різдва Христового.
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Про це повідомляють у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Коляда завітала до персоналу відділів «Світязь» та «Рівне». Привітали гості з новорічними та різдвяними святами й військовослужбовців відділень «Грабове» і «Висоцьк».
Разом з оркестром охоронці кордону заспівали різдвяних пісень та поринули в особливу атмосферу святкового дійства, яке відбувалося з дотриманням карантинних заходів.
Отець Михайло Хімчак привітав прикордонників з торжеством, прочитавши Різдвяні послання митрополита Київського і всієї України та митрополита Луцького і Волинського. Капелан побажав захисникам здоров’я, миру, добра і Божого благословення.
До слова, аби святковий настрій панував і в управлінні прикордонного загону, там встановлено інсталяцію «Ангели», роботи волинської майстрині Ірини. Саме вони є передвісниками світлого свята Різдва Христового.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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