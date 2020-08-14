Владика Михаїл відправив різдвяну службу у кафедральному соборі Луцька. ФОТО
Сьогодні, 23:23
З нагоди Різдва Христового у кафедральному соборі Святої Трійці Божественну літургію очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Напередодні, у Навечір’я Різдва (Святвечір) традиційно відправили всенічну.
Про це повідомляють на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
З високопреосвященним служили декан собору протоієрей Микола Нецькар та інше духовенство.
У вітальному слові архієрей нагадавши про прихід у наш світ Спасителя, зазначив, що цим діянням Господь дарував нам великі можливості і віру у майбутнє.
"Сьогодні наша душа і є тим вертепом, де народився Христос. Сьогодні Він радо зустрічає усіх, хто прийшов до Нього на день народження і благословляє нас", - зазначив владика.
Привітали з церковного амвону лучан і міський голова Ігор Поліщук та очільник облради Григорій Недопад.
Під час Відправи співав архієрейський хор «Оранта» (регент – заслужений діяч мистецтв Василь Мойсіюк).
Після літургії духовенство разом із вірянами виконали декілька колядок.
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Про це повідомляють на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
З високопреосвященним служили декан собору протоієрей Микола Нецькар та інше духовенство.
У вітальному слові архієрей нагадавши про прихід у наш світ Спасителя, зазначив, що цим діянням Господь дарував нам великі можливості і віру у майбутнє.
"Сьогодні наша душа і є тим вертепом, де народився Христос. Сьогодні Він радо зустрічає усіх, хто прийшов до Нього на день народження і благословляє нас", - зазначив владика.
Привітали з церковного амвону лучан і міський голова Ігор Поліщук та очільник облради Григорій Недопад.
Під час Відправи співав архієрейський хор «Оранта» (регент – заслужений діяч мистецтв Василь Мойсіюк).
Після літургії духовенство разом із вірянами виконали декілька колядок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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