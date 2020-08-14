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Владика Михаїл відправив різдвяну службу у кафедральному соборі Луцька. ФОТО

Владика Михаїл відправив різдвяну службу у кафедральному соборі Луцька. ФОТО
З нагоди Різдва Христового у кафедральному соборі Святої Трійці Божественну літургію очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Напередодні, у Навечір’я Різдва (Святвечір) традиційно відправили всенічну.

Про це повідомляють на сайті Волинської єпархії ПЦУ.

З високопреосвященним служили декан собору протоієрей Микола Нецькар та інше духовенство.

У вітальному слові архієрей нагадавши про прихід у наш світ Спасителя, зазначив, що цим діянням Господь дарував нам великі можливості і віру у майбутнє.

"Сьогодні наша душа і є тим вертепом, де народився Христос. Сьогодні Він радо зустрічає усіх, хто прийшов до Нього на день народження і благословляє нас", - зазначив владика.

Владика Михаїл відправив різдвяну службу у кафедральному соборі Луцька. ФОТО
Владика Михаїл відправив різдвяну службу у кафедральному соборі Луцька. ФОТО
Владика Михаїл відправив різдвяну службу у кафедральному соборі Луцька. ФОТО
Владика Михаїл відправив різдвяну службу у кафедральному соборі Луцька. ФОТО

Привітали з церковного амвону лучан і міський голова Ігор Поліщук та очільник облради Григорій Недопад.

Владика Михаїл відправив різдвяну службу у кафедральному соборі Луцька. ФОТО
Владика Михаїл відправив різдвяну службу у кафедральному соборі Луцька. ФОТО
Владика Михаїл відправив різдвяну службу у кафедральному соборі Луцька. ФОТО
Владика Михаїл відправив різдвяну службу у кафедральному соборі Луцька. ФОТО

Під час Відправи співав архієрейський хор «Оранта» (регент – заслужений діяч мистецтв Василь Мойсіюк).

Після літургії духовенство разом із вірянами виконали декілька колядок.

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Теги: Собор, Михаїл, Різдво, служба
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