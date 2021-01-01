Відійшов у вічність колишній депутат Луцької міської ради

Корольчук Юрій Степанович.



Про це у Вячеслав Марушко.



"Прощання відбувається в будинку панахиди до 12:00 8 січня. Поховання буде 8 січня на кладовищі в с.Липини о 13:00", - зазначив автор допису.







Довідка:



Народився 1 травня 1950 року в селі Затурці Локачинського району Волинської області.



Освіта

З 1957 року по 1967 рік навчався в Затурцівській загальноосвітній середній школі, після закінчення якої у 1967 році отримав атестат про середню освіту.



З 1967 року по 1972 рік навчався в Рівненському інституті інженерів водного господарства за спеціальністю «Механізація гідромеліоративних робіт». Після закінчення у 1972 році отримав диплом спеціаліста та кваліфікацію інженера-механіка.



Кар`єра

З серпня по жовтень 1972 року працював механіком Луківської ПМК-198 тресту «Волиньводбуд».



З листопада 1972 року по листопад 1973 року проходив строкову військову службу.



З січня по червень 1974 року працював начальником зміни пресового цеху Луцького заводу виробів із пластмас.



З червня по серпень 1974 року – інженером-конструктором конструкторського бюро цього заводу.



З серпня 1974 року розпочав трудову діяльність на посаді майстра виробництва Волинського обласного виробничого об’єднання станцій технічного обслуговування автомобілів.



У грудні 1975 року призначений інженером техвідділу.



В червні 1979 року призначений на посаду начальника цеху, у лютому 1985 року – головного інженера.



У квітні 1988 року призначений на посаду генерального директора обласного виробничого об’єднання «Волиньавтотехобслуговування», на базі якого в червні 1993 року було створене акціонерне товариство «Волинь-АВТО».



У червні 1993 року обраний головою правління – генеральним директором АТ «Волинь-АВТО».



У квітні 2004 року призначений генеральним директором вже реорганізованого у відкрите акціонерне товариство «Волинь-АВТО».



З 2010 року – генеральний директор цього ж, але перейменованого в публічне акціонерне товариство, «Волинь-АВТО».



У березні 2006 року був обраний депутатом Луцької міської ради від Блоку Юлії Тимошенко у Луцькій міській раді.



У жовтні 2010-го вдруге обраний депутатом Луцької міськради в мажоритарному окрузі.



У 2015 році склав депутатські повноваження.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого!

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