Відійшов у вічність колишній депутат Луцької міської ради
07 січень, 23:43
7 січня на 71 році життя відійшов у вічність генеральний директор ПрАТ «Волинь-АВТО» колишній депутат Луцької міської ради Корольчук Юрій Степанович.
Про це у facebook повідомив Вячеслав Марушко.
"Прощання відбувається в будинку панахиди до 12:00 8 січня. Поховання буде 8 січня на кладовищі в с.Липини о 13:00", - зазначив автор допису.
Довідка:
Народився 1 травня 1950 року в селі Затурці Локачинського району Волинської області.
Освіта
З 1957 року по 1967 рік навчався в Затурцівській загальноосвітній середній школі, після закінчення якої у 1967 році отримав атестат про середню освіту.
З 1967 року по 1972 рік навчався в Рівненському інституті інженерів водного господарства за спеціальністю «Механізація гідромеліоративних робіт». Після закінчення у 1972 році отримав диплом спеціаліста та кваліфікацію інженера-механіка.
Кар`єра
З серпня по жовтень 1972 року працював механіком Луківської ПМК-198 тресту «Волиньводбуд».
З листопада 1972 року по листопад 1973 року проходив строкову військову службу.
З січня по червень 1974 року працював начальником зміни пресового цеху Луцького заводу виробів із пластмас.
З червня по серпень 1974 року – інженером-конструктором конструкторського бюро цього заводу.
З серпня 1974 року розпочав трудову діяльність на посаді майстра виробництва Волинського обласного виробничого об’єднання станцій технічного обслуговування автомобілів.
У грудні 1975 року призначений інженером техвідділу.
В червні 1979 року призначений на посаду начальника цеху, у лютому 1985 року – головного інженера.
У квітні 1988 року призначений на посаду генерального директора обласного виробничого об’єднання «Волиньавтотехобслуговування», на базі якого в червні 1993 року було створене акціонерне товариство «Волинь-АВТО».
У червні 1993 року обраний головою правління – генеральним директором АТ «Волинь-АВТО».
У квітні 2004 року призначений генеральним директором вже реорганізованого у відкрите акціонерне товариство «Волинь-АВТО».
З 2010 року – генеральний директор цього ж, але перейменованого в публічне акціонерне товариство, «Волинь-АВТО».
У березні 2006 року був обраний депутатом Луцької міської ради від Блоку Юлії Тимошенко у Луцькій міській раді.
У жовтні 2010-го вдруге обраний депутатом Луцької міськради в мажоритарному окрузі.
У 2015 році склав депутатські повноваження.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого!
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Про це у facebook повідомив Вячеслав Марушко.
"Прощання відбувається в будинку панахиди до 12:00 8 січня. Поховання буде 8 січня на кладовищі в с.Липини о 13:00", - зазначив автор допису.
Довідка:
Народився 1 травня 1950 року в селі Затурці Локачинського району Волинської області.
Освіта
З 1957 року по 1967 рік навчався в Затурцівській загальноосвітній середній школі, після закінчення якої у 1967 році отримав атестат про середню освіту.
З 1967 року по 1972 рік навчався в Рівненському інституті інженерів водного господарства за спеціальністю «Механізація гідромеліоративних робіт». Після закінчення у 1972 році отримав диплом спеціаліста та кваліфікацію інженера-механіка.
Кар`єра
З серпня по жовтень 1972 року працював механіком Луківської ПМК-198 тресту «Волиньводбуд».
З листопада 1972 року по листопад 1973 року проходив строкову військову службу.
З січня по червень 1974 року працював начальником зміни пресового цеху Луцького заводу виробів із пластмас.
З червня по серпень 1974 року – інженером-конструктором конструкторського бюро цього заводу.
З серпня 1974 року розпочав трудову діяльність на посаді майстра виробництва Волинського обласного виробничого об’єднання станцій технічного обслуговування автомобілів.
У грудні 1975 року призначений інженером техвідділу.
В червні 1979 року призначений на посаду начальника цеху, у лютому 1985 року – головного інженера.
У квітні 1988 року призначений на посаду генерального директора обласного виробничого об’єднання «Волиньавтотехобслуговування», на базі якого в червні 1993 року було створене акціонерне товариство «Волинь-АВТО».
У червні 1993 року обраний головою правління – генеральним директором АТ «Волинь-АВТО».
У квітні 2004 року призначений генеральним директором вже реорганізованого у відкрите акціонерне товариство «Волинь-АВТО».
З 2010 року – генеральний директор цього ж, але перейменованого в публічне акціонерне товариство, «Волинь-АВТО».
У березні 2006 року був обраний депутатом Луцької міської ради від Блоку Юлії Тимошенко у Луцькій міській раді.
У жовтні 2010-го вдруге обраний депутатом Луцької міськради в мажоритарному окрузі.
У 2015 році склав депутатські повноваження.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого!
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