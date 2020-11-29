Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:05
5 676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 8 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 166 дітей та 179 медпрацівників.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 402 особи;
летальних випадків – 83;
одужало – 5 131 особа;
здійснили тестувань за добу – 20 192 (зокрема методом ПЛР – 16 152, методом ІФА – 4 040).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 105 169 осіб;
одужало – 778 345 осіб;
летальних випадків – 19 588;
провели ПЛР-тестувань – 5 733 555.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (438), Миколаївській (418), Донецькій (384), Дніпропетровській (376) та Київській (371) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 438 випадків;
Вінницька область – 107 випадків;
Волинська область – 107 випадків;
Дніпропетровська область – 376 випадків;
Донецька область – 384 випадки;
Житомирська область – 358 випадків;
Закарпатська область – 96 випадків;
Запорізька область – 358 випадків;
Івано-Франківська область – 106 випадків;
Київська область – 371 випадок;
Кіровоградська область – 8 випадків;
Луганська область – 113 випадків;
Львівська область – 331 випадок;
Миколаївська область – 418 випадків;
Одеська область – 274 випадки;
Полтавська область – 115 випадків;
Рівненська область – 146 випадків;
Сумська область – 235 випадків;
Тернопільська область – 101 випадок;
Харківська область – 191 випадок;
Херсонська область – 192 випадки;
Хмельницька область – 263 випадки;
Черкаська область – 146 випадків;
Чернівецька область – 152 випадки;
Чернігівська область – 290 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 402 особи;
летальних випадків – 83;
одужало – 5 131 особа;
здійснили тестувань за добу – 20 192 (зокрема методом ПЛР – 16 152, методом ІФА – 4 040).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 105 169 осіб;
одужало – 778 345 осіб;
летальних випадків – 19 588;
провели ПЛР-тестувань – 5 733 555.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (438), Миколаївській (418), Донецькій (384), Дніпропетровській (376) та Київській (371) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 438 випадків;
Вінницька область – 107 випадків;
Волинська область – 107 випадків;
Дніпропетровська область – 376 випадків;
Донецька область – 384 випадки;
Житомирська область – 358 випадків;
Закарпатська область – 96 випадків;
Запорізька область – 358 випадків;
Івано-Франківська область – 106 випадків;
Київська область – 371 випадок;
Кіровоградська область – 8 випадків;
Луганська область – 113 випадків;
Львівська область – 331 випадок;
Миколаївська область – 418 випадків;
Одеська область – 274 випадки;
Полтавська область – 115 випадків;
Рівненська область – 146 випадків;
Сумська область – 235 випадків;
Тернопільська область – 101 випадок;
Харківська область – 191 випадок;
Херсонська область – 192 випадки;
Хмельницька область – 263 випадки;
Черкаська область – 146 випадків;
Чернівецька область – 152 випадки;
Чернігівська область – 290 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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