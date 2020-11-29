Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу





Про це на своїй сторінці у фейсбуці Максим Степанов.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 2 402 особи;

летальних випадків – 83;

одужало – 5 131 особа;

здійснили тестувань за добу – 20 192 (зокрема методом ПЛР – 16 152, методом ІФА – 4 040).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 1 105 169 осіб;

одужало – 778 345 осіб;

летальних випадків – 19 588;

провели ПЛР-тестувань – 5 733 555.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (438), Миколаївській (418), Донецькій (384), Дніпропетровській (376) та Київській (371) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 438 випадків;

Вінницька область – 107 випадків;

Волинська область – 107 випадків;

Дніпропетровська область – 376 випадків;

Донецька область – 384 випадки;

Житомирська область – 358 випадків;

Закарпатська область – 96 випадків;

Запорізька область – 358 випадків;

Івано-Франківська область – 106 випадків;

Київська область – 371 випадок;

Кіровоградська область – 8 випадків;

Луганська область – 113 випадків;

Львівська область – 331 випадок;

Миколаївська область – 418 випадків;

Одеська область – 274 випадки;

Полтавська область – 115 випадків;

Рівненська область – 146 випадків;

Сумська область – 235 випадків;

Тернопільська область – 101 випадок;

Харківська область – 191 випадок;

Херсонська область – 192 випадки;

Хмельницька область – 263 випадки;

Черкаська область – 146 випадків;

Чернівецька область – 152 випадки;

Чернігівська область – 290 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 8 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 166 дітей та 179 медпрацівників.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив очільник МОЗгоспіталізували – 2 402 особи;летальних випадків – 83;одужало – 5 131 особа;здійснили тестувань за добу – 20 192 (зокрема методом ПЛР – 16 152, методом ІФА – 4 040).захворіло – 1 105 169 осіб;одужало – 778 345 осіб;летальних випадків – 19 588;провели ПЛР-тестувань – 5 733 555.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (438), Миколаївській (418), Донецькій (384), Дніпропетровській (376) та Київській (371) областях.м. Київ – 438 випадків;Вінницька область – 107 випадків;Волинська область – 107 випадків;Дніпропетровська область – 376 випадків;Донецька область – 384 випадки;Житомирська область – 358 випадків;Закарпатська область – 96 випадків;Запорізька область – 358 випадків;Івано-Франківська область – 106 випадків;Київська область – 371 випадок;Кіровоградська область – 8 випадків;Луганська область – 113 випадків;Львівська область – 331 випадок;Миколаївська область – 418 випадків;Одеська область – 274 випадки;Полтавська область – 115 випадків;Рівненська область – 146 випадків;Сумська область – 235 випадків;Тернопільська область – 101 випадок;Харківська область – 191 випадок;Херсонська область – 192 випадки;Хмельницька область – 263 випадки;Черкаська область – 146 випадків;Чернівецька область – 152 випадки;Чернігівська область – 290 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію