Курс валют у Луцьку на 8 січня





Євро при купівлі становить – 34.55, продажу – 34.80.



Курс російського рубля: купівля – 0.339, продаж – 0.392.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.50, продаж – 7.57.

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