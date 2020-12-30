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Курс валют у Луцьку на 8 січня

Курс валют у Луцьку на 8 січня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.35, а продаж – 28.50.

Євро при купівлі становить – 34.55, продажу – 34.80.

Курс російського рубля: купівля – 0.339, продаж – 0.392.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.50, продаж – 7.57.

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Теги: курс, валюта, Луцьк, січень, гроші
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