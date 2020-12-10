Відповіді на ТОП-питань про локдаун, який в Україні розпочався від сьогодні









Транспорт знову не працюватиме? А з масками що?



Послаблення обмежень, які працювали до нового жорсткого карантину, не буде.

Тобто маски або респіратори, які закривають рот і ніс, так само обов'язкові в усіх громадських місцях та в транспорті. Зате і транспорт, на відміну від жорсткого березневого локдауну, працюватиме у звичному режимі.



Що можна буде купити та які магазини і ринки працюватимуть?



Працюватимуть магазини, не менш як 60% площі яких відведено для торгівлі їжею, лікарськими засобами, засобами гігієни, зв'язку. Тож проблем з тим, щоб купити їжу чи інші побутові товари в супермаркетах, не буде, запевняють в уряді. Можна буде купити в магазинах товари для домашніх улюбленців та свійських тварин, насіння, а також товари для догляду за рослинами. Працюватимуть продуктові ринки, а от робота непродовольчих ринків буде заборонена. Крім того, працюватимуть заклади, які торгують пальним. Всі інші магазини, які не спеціалізуються на товарах першої необхідності, працюватимуть лише за доставкою.



Як щодо пошти, банків чи салонів краси?



Усі ці заклади працюватимуть, хоч і з певними обмеженнями. Громадяни зможуть отримувати фінансові, поштові, медичні послуги. Працюватимуть ветеринарні клініки, автосервіси. Автозаправки працюватимуть без зон харчування, а перукарні і салони краси - лише за попереднім записом.



В школи і садочки діти ходитимуть?



Садочки і спеціальні заклади освіти будуть працювати в звичайному режимі. А от загальні заклади освіти - школи, університети тощо - не можна буде відвідувати.



Чи можна буде сходити в ресторан чи кафе?



Пообідати в ресторані чи іншому закладі громадського харчування не вдасться, їм заборонено приймати відвідувачів. Але ви можете замовити доставку додому чи придбати їжу в улюбленому закладі на винос. Ресторани працюватимуть в звичайному режимі лише в аеропортах. Крім того, подаватимуть сніданки в готелях, але лише з 6 до 11 ранку. У весь інший час там можна буде поїсти лише в номері.



Чи можна буде сходити в боулінг, кіно чи інший розважальний заклад?



Ні, всі розважальні заклади не працюватимуть, включаючи торгово-розважальні центри, крім їхніх продуктових секцій, аптек тощо.



А спортзали працюватимуть?



Займатись спортом у спортзалах, фітнес-центрах та басейнах на карантині не вийде. Відвідувати їх заборонено. Винятки стосуються лише професійних спортсменів національних збірних команд України та їхніх тренерів. Вони зможуть продовжувати тренування, але з дотриманням усіх санітарних норм.



То що? Зовсім ніде буде розважитись?



Проведення масових розважальних, спортивних чи соціальних заходів буде заборонено. Але деякі винятки все ж є. Працюватимуть гірськолижні курорти, щоправда, без ресторанів. Можна буде сходити на новорічні та різдвяні заходи біля ялинок, але концерти і ярмарки там будуть заборонені. Також немає обмежень на прогулянки на свіжому повітрі, в тому числі в міських парках. Професійні спортсмени зможуть проводити заплановані змагання та командні ігри, але без глядачів на трибунах та з дотриманням санітарних та протиепідемічних заходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 8 до 25 січня в Україні діятиме новий жорсткий карантин, який уряд запровадив заради боротьби з поширенням коронавірусу. BBC News зібрали усі нові правила у питаннях та відповідях.Послаблення обмежень, які працювали до нового жорсткого карантину, не буде.Тобто маски або респіратори, які закривають рот і ніс, так само обов'язкові в усіх громадських місцях та в транспорті. Зате і транспорт, на відміну від жорсткого березневого локдауну, працюватиме у звичному режимі.Працюватимуть магазини, не менш як 60% площі яких відведено для торгівлі їжею, лікарськими засобами, засобами гігієни, зв'язку. Тож проблем з тим, щоб купити їжу чи інші побутові товари в супермаркетах, не буде, запевняють в уряді. Можна буде купити в магазинах товари для домашніх улюбленців та свійських тварин, насіння, а також товари для догляду за рослинами. Працюватимуть продуктові ринки, а от робота непродовольчих ринків буде заборонена. Крім того, працюватимуть заклади, які торгують пальним. Всі інші магазини, які не спеціалізуються на товарах першої необхідності, працюватимуть лише за доставкою.Усі ці заклади працюватимуть, хоч і з певними обмеженнями. Громадяни зможуть отримувати фінансові, поштові, медичні послуги. Працюватимуть ветеринарні клініки, автосервіси. Автозаправки працюватимуть без зон харчування, а перукарні і салони краси - лише за попереднім записом.Садочки і спеціальні заклади освіти будуть працювати в звичайному режимі. А от загальні заклади освіти - школи, університети тощо - не можна буде відвідувати.Пообідати в ресторані чи іншому закладі громадського харчування не вдасться, їм заборонено приймати відвідувачів. Але ви можете замовити доставку додому чи придбати їжу в улюбленому закладі на винос. Ресторани працюватимуть в звичайному режимі лише в аеропортах. Крім того, подаватимуть сніданки в готелях, але лише з 6 до 11 ранку. У весь інший час там можна буде поїсти лише в номері.Ні, всі розважальні заклади не працюватимуть, включаючи торгово-розважальні центри, крім їхніх продуктових секцій, аптек тощо.Займатись спортом у спортзалах, фітнес-центрах та басейнах на карантині не вийде. Відвідувати їх заборонено. Винятки стосуються лише професійних спортсменів національних збірних команд України та їхніх тренерів. Вони зможуть продовжувати тренування, але з дотриманням усіх санітарних норм.Проведення масових розважальних, спортивних чи соціальних заходів буде заборонено. Але деякі винятки все ж є. Працюватимуть гірськолижні курорти, щоправда, без ресторанів. Можна буде сходити на новорічні та різдвяні заходи біля ялинок, але концерти і ярмарки там будуть заборонені. Також немає обмежень на прогулянки на свіжому повітрі, в тому числі в міських парках. Професійні спортсмени зможуть проводити заплановані змагання та командні ігри, але без глядачів на трибунах та з дотриманням санітарних та протиепідемічних заходів.

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