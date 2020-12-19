Особливі традиції і прикмети другого дня Різдва – на свято Богородиці
Сьогодні, 10:25
8 січня, на другий день Різдва Христового, у православній церкві святкують дуже важливе свято – Собор Пресвятої Богородиці. Церква звертається до Богородиці з подячними і хвалебними піснями, що вона народила Ісуса. День називається Собором, тому що це не одне з тих окремим свят тільки на честь Богородиці (є свята її Зачаття, Різдво, Благовіщення та інші). Цього дня день свято загальне (соборне) разом з іншими особами, які були близькі самої Діви Марії і Спасителя.
Тому цього дня також вшановують Йосипа Обручника і брата Спасителя святого Якова, який супроводжував разом із батьком Матір Божу і Богонемовля Ісуса під час втечі в Єгипет, – пише ТСН.
Які традиції на свято
В народі це свято називали просто: Богородиці. Вважалося, що це свято для жіноцтва навіть важливіше, ніж Різдво, оскільки пов’язане з Матір’ю Божою. У народі вірили: якщо вагітна жінка або її чоловік, навіть у разі крайньої потреби, працюватимуть цього дня, то в них народиться дитина з фізичними вадами.
На Богородицю починали колядувати й жіночі ватаги. У народі 8 січня називають “жіночими кашами”. Це свято породіль і бабок-повитух. Також 8 січня жінки беруть ложку, ходять в гості і їдять кашу, яку господарі будинку (як правило, родичі та друзі) спеціально готують для такого випадку. У свято часто грають на музичних інструментах, розважаються і веселяться.
Що не можна робити
Не можна купувати мотузки або вироби з них, оскільки це може призвести до того, що в родині хтось повіситься.
Не можна готувати і їсти кисіль – це до небіжчика.
Колядників, які прийшли в будинок, потрібно обов’язково впустити і пригостити смачною їжею, що принесе господарям будинку щастя і добробут.
8 січня ворожіння на врожай і шлюб – правдиві.
Потрібно виносити з дому непотріб і битий посуд. Це принесе щастя.
День ангела святкують: Костянтин, Олександр, Анфіса, Григорій, Давид, Дмитро, Юхим, Йосип, Марія, Валерія.
Народні прикмети на 8 січня
Якщо цього дня буде хуртовина і мороз, то літо буде холодним.
Якщо за вікном сніг і мороз – прикмета до того, що літо буде непогожим і холодним.
Зграї ворон літають над головою – чекай на хуртовину.
Якщо цвірінькають синиці – незабаром нічні заморозки.
Якщо в печі горить біле, а не червоне полум’я, невдовзі потеплішає.
Якщо після заходу сонця небо забарвлюється в червоний колір – чекайте на морози.
Сьогодні також святкують День обертання Землі. 8 січня 1851 року французький фізик Леон Фуко вперше наочно продемонстрував, як обертається наша планета, підвісивши наповнений свинцем латунний куля з вершини Пантеону в Парижі.
Що сталося цього дня
1198 — початок понтифікату Інокентія ІІІ (Лотаріо, граф Сеньї), 176-го Папи римського (1198—1216).
1297 — Франсуа Грімальді захопив Монако. Цей день вважається початком понад 700-літнього правління династії Грімальді та існування незалежної держави Монако.
1570 — Іван Грозний з військом увійшов до Новгорода і почав винищення населення міста.
1656 — у нідерландському місті Гарлем вийшов перший номер газети "Гарлемський вісник", яка видається і досі. Це найстаріше з періодичних видань, що існують сьогодні.
1851 — французький фізик Леон Фуко завдяки сконструйованому ним апарату продемонстрував обертання Землі.
1889 — учений Герман Голеріт із Нью-Йорка запатентував табулювальну машину, яка була використана під час перепису населення в країні.
1912 — засновано Африканський національний конгрес, який майже через 90 років прийшов до влади в Південній Африці. Основна мета організації — захист прав чорношкірої більшості.
1919 — в с. Ясіня Закарпатської Гуцульщини провідна коляда місцевих гуцулів «завершилася» роззброєнням угорської залоги та встановленням української Гуцульської Республіки.
1957 — Боббі Фішер став чемпіоном США з шахів у віці 14 років.
1959 — французький генерал Шарль де Голль став першим президентом П’ятої республіки (1958—1969).
1961 — французи на референдумі проголосували за надання Алжиру незалежності.
2004 — у Саутгемптоні відбулася церемонія "хрещення" морського суперлайнера «Queen Mary 2», найбільшого на той час у світі.
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Тому цього дня також вшановують Йосипа Обручника і брата Спасителя святого Якова, який супроводжував разом із батьком Матір Божу і Богонемовля Ісуса під час втечі в Єгипет, – пише ТСН.
Які традиції на свято
В народі це свято називали просто: Богородиці. Вважалося, що це свято для жіноцтва навіть важливіше, ніж Різдво, оскільки пов’язане з Матір’ю Божою. У народі вірили: якщо вагітна жінка або її чоловік, навіть у разі крайньої потреби, працюватимуть цього дня, то в них народиться дитина з фізичними вадами.
На Богородицю починали колядувати й жіночі ватаги. У народі 8 січня називають “жіночими кашами”. Це свято породіль і бабок-повитух. Також 8 січня жінки беруть ложку, ходять в гості і їдять кашу, яку господарі будинку (як правило, родичі та друзі) спеціально готують для такого випадку. У свято часто грають на музичних інструментах, розважаються і веселяться.
Що не можна робити
Не можна купувати мотузки або вироби з них, оскільки це може призвести до того, що в родині хтось повіситься.
Не можна готувати і їсти кисіль – це до небіжчика.
Колядників, які прийшли в будинок, потрібно обов’язково впустити і пригостити смачною їжею, що принесе господарям будинку щастя і добробут.
8 січня ворожіння на врожай і шлюб – правдиві.
Потрібно виносити з дому непотріб і битий посуд. Це принесе щастя.
День ангела святкують: Костянтин, Олександр, Анфіса, Григорій, Давид, Дмитро, Юхим, Йосип, Марія, Валерія.
Народні прикмети на 8 січня
Якщо цього дня буде хуртовина і мороз, то літо буде холодним.
Якщо за вікном сніг і мороз – прикмета до того, що літо буде непогожим і холодним.
Зграї ворон літають над головою – чекай на хуртовину.
Якщо цвірінькають синиці – незабаром нічні заморозки.
Якщо в печі горить біле, а не червоне полум’я, невдовзі потеплішає.
Якщо після заходу сонця небо забарвлюється в червоний колір – чекайте на морози.
Сьогодні також святкують День обертання Землі. 8 січня 1851 року французький фізик Леон Фуко вперше наочно продемонстрував, як обертається наша планета, підвісивши наповнений свинцем латунний куля з вершини Пантеону в Парижі.
Що сталося цього дня
1198 — початок понтифікату Інокентія ІІІ (Лотаріо, граф Сеньї), 176-го Папи римського (1198—1216).
1297 — Франсуа Грімальді захопив Монако. Цей день вважається початком понад 700-літнього правління династії Грімальді та існування незалежної держави Монако.
1570 — Іван Грозний з військом увійшов до Новгорода і почав винищення населення міста.
1656 — у нідерландському місті Гарлем вийшов перший номер газети "Гарлемський вісник", яка видається і досі. Це найстаріше з періодичних видань, що існують сьогодні.
1851 — французький фізик Леон Фуко завдяки сконструйованому ним апарату продемонстрував обертання Землі.
1889 — учений Герман Голеріт із Нью-Йорка запатентував табулювальну машину, яка була використана під час перепису населення в країні.
1912 — засновано Африканський національний конгрес, який майже через 90 років прийшов до влади в Південній Африці. Основна мета організації — захист прав чорношкірої більшості.
1919 — в с. Ясіня Закарпатської Гуцульщини провідна коляда місцевих гуцулів «завершилася» роззброєнням угорської залоги та встановленням української Гуцульської Республіки.
1957 — Боббі Фішер став чемпіоном США з шахів у віці 14 років.
1959 — французький генерал Шарль де Голль став першим президентом П’ятої республіки (1958—1969).
1961 — французи на референдумі проголосували за надання Алжиру незалежності.
2004 — у Саутгемптоні відбулася церемонія "хрещення" морського суперлайнера «Queen Mary 2», найбільшого на той час у світі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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