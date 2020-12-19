Особливі традиції і прикмети другого дня Різдва – на свято Богородиці





Тому цього дня також вшановують Йосипа Обручника і брата Спасителя святого Якова, який супроводжував разом із батьком Матір Божу і Богонемовля Ісуса під час втечі в Єгипет, – пише



Які традиції на свято



В народі це свято називали просто: Богородиці. Вважалося, що це свято для жіноцтва навіть важливіше, ніж Різдво, оскільки пов’язане з Матір’ю Божою. У народі вірили: якщо вагітна жінка або її чоловік, навіть у разі крайньої потреби, працюватимуть цього дня, то в них народиться дитина з фізичними вадами.



На Богородицю починали колядувати й жіночі ватаги. У народі 8 січня називають “жіночими кашами”. Це свято породіль і бабок-повитух. Також 8 січня жінки беруть ложку, ходять в гості і їдять кашу, яку господарі будинку (як правило, родичі та друзі) спеціально готують для такого випадку. У свято часто грають на музичних інструментах, розважаються і веселяться.



Що не можна робити



Не можна купувати мотузки або вироби з них, оскільки це може призвести до того, що в родині хтось повіситься.



Не можна готувати і їсти кисіль – це до небіжчика.



Колядників, які прийшли в будинок, потрібно обов’язково впустити і пригостити смачною їжею, що принесе господарям будинку щастя і добробут.



8 січня ворожіння на врожай і шлюб – правдиві.



Потрібно виносити з дому непотріб і битий посуд. Це принесе щастя.



День ангела святкують: Костянтин, Олександр, Анфіса, Григорій, Давид, Дмитро, Юхим, Йосип, Марія, Валерія.



Народні прикмети на 8 січня



Якщо цього дня буде хуртовина і мороз, то літо буде холодним.

Якщо за вікном сніг і мороз – прикмета до того, що літо буде непогожим і холодним.

Зграї ворон літають над головою – чекай на хуртовину.

Якщо цвірінькають синиці – незабаром нічні заморозки.

Якщо в печі горить біле, а не червоне полум’я, невдовзі потеплішає.

Якщо після заходу сонця небо забарвлюється в червоний колір – чекайте на морози.



Сьогодні також святкують День обертання Землі. 8 січня 1851 року французький фізик Леон Фуко вперше наочно продемонстрував, як обертається наша планета, підвісивши наповнений свинцем латунний куля з вершини Пантеону в Парижі.



Що сталося цього дня



1198 — початок понтифікату Інокентія ІІІ (Лотаріо, граф Сеньї), 176-го Папи римського (1198—1216).



1297 — Франсуа Грімальді захопив Монако. Цей день вважається початком понад 700-літнього правління династії Грімальді та існування незалежної держави Монако.



1570 — Іван Грозний з військом увійшов до Новгорода і почав винищення населення міста.



1656 — у нідерландському місті Гарлем вийшов перший номер газети "Гарлемський вісник", яка видається і досі. Це найстаріше з періодичних видань, що існують сьогодні.



1851 — французький фізик Леон Фуко завдяки сконструйованому ним апарату продемонстрував обертання Землі.



1889 — учений Герман Голеріт із Нью-Йорка запатентував табулювальну машину, яка була використана під час перепису населення в країні.



1912 — засновано Африканський національний конгрес, який майже через 90 років прийшов до влади в Південній Африці. Основна мета організації — захист прав чорношкірої більшості.



1919 — в с. Ясіня Закарпатської Гуцульщини провідна коляда місцевих гуцулів «завершилася» роззброєнням угорської залоги та встановленням української Гуцульської Республіки.



1957 — Боббі Фішер став чемпіоном США з шахів у віці 14 років.



1959 — французький генерал Шарль де Голль став першим президентом П’ятої республіки (1958—1969).



1961 — французи на референдумі проголосували за надання Алжиру незалежності.



2004 — у Саутгемптоні відбулася церемонія "хрещення" морського суперлайнера «Queen Mary 2», найбільшого на той час у світі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8 січня, на другий день Різдва Христового, у православній церкві святкують дуже важливе свято – Собор Пресвятої Богородиці. Церква звертається до Богородиці з подячними і хвалебними піснями, що вона народила Ісуса. День називається Собором, тому що це не одне з тих окремим свят тільки на честь Богородиці (є свята її Зачаття, Різдво, Благовіщення та інші). Цього дня день свято загальне (соборне) разом з іншими особами, які були близькі самої Діви Марії і Спасителя.Тому цього дня також вшановують Йосипа Обручника і брата Спасителя святого Якова, який супроводжував разом із батьком Матір Божу і Богонемовля Ісуса під час втечі в Єгипет, – пише ТСН В народі це свято називали просто: Богородиці. Вважалося, що це свято для жіноцтва навіть важливіше, ніж Різдво, оскільки пов’язане з Матір’ю Божою. У народі вірили: якщо вагітна жінка або її чоловік, навіть у разі крайньої потреби, працюватимуть цього дня, то в них народиться дитина з фізичними вадами.На Богородицю починали колядувати й жіночі ватаги. У народі 8 січня називають “жіночими кашами”. Це свято породіль і бабок-повитух. Також 8 січня жінки беруть ложку, ходять в гості і їдять кашу, яку господарі будинку (як правило, родичі та друзі) спеціально готують для такого випадку. У свято часто грають на музичних інструментах, розважаються і веселяться.Не можна купувати мотузки або вироби з них, оскільки це може призвести до того, що в родині хтось повіситься.Не можна готувати і їсти кисіль – це до небіжчика.Колядників, які прийшли в будинок, потрібно обов’язково впустити і пригостити смачною їжею, що принесе господарям будинку щастя і добробут.8 січня ворожіння на врожай і шлюб – правдиві.Потрібно виносити з дому непотріб і битий посуд. Це принесе щастя.: Костянтин, Олександр, Анфіса, Григорій, Давид, Дмитро, Юхим, Йосип, Марія, Валерія.Якщо цього дня буде хуртовина і мороз, то літо буде холодним.Якщо за вікном сніг і мороз – прикмета до того, що літо буде непогожим і холодним.Зграї ворон літають над головою – чекай на хуртовину.Якщо цвірінькають синиці – незабаром нічні заморозки.Якщо в печі горить біле, а не червоне полум’я, невдовзі потеплішає.Якщо після заходу сонця небо забарвлюється в червоний колір – чекайте на морози.Сьогодні також святкують День обертання Землі. 8 січня 1851 року французький фізик Леон Фуко вперше наочно продемонстрував, як обертається наша планета, підвісивши наповнений свинцем латунний куля з вершини Пантеону в Парижі.1198 — початок понтифікату Інокентія ІІІ (Лотаріо, граф Сеньї), 176-го Папи римського (1198—1216).1297 — Франсуа Грімальді захопив Монако. Цей день вважається початком понад 700-літнього правління династії Грімальді та існування незалежної держави Монако.1570 — Іван Грозний з військом увійшов до Новгорода і почав винищення населення міста.1656 — у нідерландському місті Гарлем вийшов перший номер газети "Гарлемський вісник", яка видається і досі. Це найстаріше з періодичних видань, що існують сьогодні.1851 — французький фізик Леон Фуко завдяки сконструйованому ним апарату продемонстрував обертання Землі.1889 — учений Герман Голеріт із Нью-Йорка запатентував табулювальну машину, яка була використана під час перепису населення в країні.1912 — засновано Африканський національний конгрес, який майже через 90 років прийшов до влади в Південній Африці. Основна мета організації — захист прав чорношкірої більшості.1919 — в с. Ясіня Закарпатської Гуцульщини провідна коляда місцевих гуцулів «завершилася» роззброєнням угорської залоги та встановленням української Гуцульської Республіки.1957 — Боббі Фішер став чемпіоном США з шахів у віці 14 років.1959 — французький генерал Шарль де Голль став першим президентом П’ятої республіки (1958—1969).1961 — французи на референдумі проголосували за надання Алжиру незалежності.2004 — у Саутгемптоні відбулася церемонія "хрещення" морського суперлайнера «Queen Mary 2», найбільшого на той час у світі.

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