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За рік платники податків принесли до бюджетів усіх районів Волині понад 9 мільярдів

За рік платники податків принесли до бюджетів усіх районів Волині понад 9 мільярдів
Платники податків Волині за підсумками 2020 року сплатили до бюджетів усіх рівнів 9 мільярдів 429 мільйонів гривень податків, які адмініструє Головне управління ДПС у Волинській області.

Це на 1 мільярд 37 мільйонів гривень більше, ніж у 2019 році, – повідомляє пресслужба Головного управління ДПС у Волинській області.

«Труднощі економічного характеру через пандемію COVID-19, які мали визначальний вплив на ситуацію зі сплатою податків торік, хоч і створювали додаткові ризики, водночас сприяли впровадженню якісно нового рівню адміністрування податків. Запобігаючи потенційним втратам бюджету шляхом протидії ризиковим операціям, податківці захищали і захищатимуть інтереси чесного бізнесу», – наголосила начальниця Головного управління ДПС у Волинській області Світлана Савчук.

Як повідомила очільниця волинських податківців, загалом бюджети усіх рівнів на Волині протягом 2020 року отримали на 12,4 відсотка податкових платежів більше.

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Теги: Волинь, Гроші, податки
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