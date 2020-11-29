За рік платники податків принесли до бюджетів усіх районів Волині понад 9 мільярдів

Платники податків Волині за підсумками 2020 року сплатили до бюджетів усіх рівнів 9 мільярдів 429 мільйонів гривень податків, які адмініструє Головне управління ДПС у Волинській області.Це на 1 мільярд 37 мільйонів гривень більше, ніж у 2019 році, – повідомляє пресслужба Головного управління ДПС у Волинській області.«Труднощі економічного характеру через пандемію COVID-19, які мали визначальний вплив на ситуацію зі сплатою податків торік, хоч і створювали додаткові ризики, водночас сприяли впровадженню якісно нового рівню адміністрування податків. Запобігаючи потенційним втратам бюджету шляхом протидії ризиковим операціям, податківці захищали і захищатимуть інтереси чесного бізнесу», – наголосила начальниця Головного управління ДПС у Волинській областіЯк повідомила очільниця волинських податківців, загалом бюджети усіх рівнів на Волині протягом 2020 року отримали на 12,4 відсотка податкових платежів більше.