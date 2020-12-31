вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В результаті ДТП у Луцьку автомобіль злетів у кювет

В результаті ДТП у Луцьку автомобіль злетів у кювет
У Луцьку на вулиці Мамсурова - ДТП: зіткнулися бус Mercedes Sprinter і легковик Fiat Scudo.

Про це ІА Волинські новини повідомили очевидці.

Ймовірно автопригода трапилася через несприятливі погодні умови. Адже після вчорашнього дощу на вулиці - приморозок і дорожнє покриття вкрай слизьке.

Від удару легковий автомобіль відкинуло в кювет. Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.

Інформації про потерпілих наразі немає.

В результаті ДТП у Луцьку автомобіль злетів у кювет

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, Луцьк, аварія, кювет
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
В результаті ДТП у Луцьку автомобіль злетів у кювет
Сьогодні, 09:49
Курс валют у Луцьку на 8 січня
Сьогодні, 09:40
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:05
Торти кондитерки з Волині підкорили Болгарію
Сьогодні, 08:31
На Рівненщині побудують вітрову електростанцію
Сьогодні, 07:20
Схожі новини
Загибель жінки через аварію на Перемоги: водій відбувся «умовним» Загибель жінки через аварію на Перемоги: водій відбувся «умовним»
06 січень, 09:15
Від удару автомобілі розлетілися дорогою: у Луцьку трапилася ДТП. ОНОВЛЕНО Від удару автомобілі розлетілися дорогою: у Луцьку трапилася ДТП. ОНОВЛЕНО
31 грудень, 2020, 10:40
Через недотримання дистанції у Луцьку зіткнулися дві автівки Через недотримання дистанції у Луцьку зіткнулися дві автівки
25 грудень, 2020, 15:54
Автомобіль влетів у паркан і лишився без колеса: поблизу Луцька трапилася ДТП. ФОТО Автомобіль влетів у паркан і лишився без колеса: поблизу Луцька трапилася ДТП. ФОТО
24 грудень, 2020, 14:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В результаті ДТП у Луцьку автомобіль злетів у кювет
Сьогодні, 09:49
 0
Курс валют у Луцьку на 8 січня
Сьогодні, 09:40
 0
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:05
 0
Торти кондитерки з Волині підкорили Болгарію
Сьогодні, 08:31
 0
На Рівненщині побудують вітрову електростанцію
Сьогодні, 07:20
 0
Медіа
відео
1/8