В результаті ДТП у Луцьку автомобіль злетів у кювет
Сьогодні, 09:49
У Луцьку на вулиці Мамсурова - ДТП: зіткнулися бус Mercedes Sprinter і легковик Fiat Scudo.
Про це ІА Волинські новини повідомили очевидці.
Ймовірно автопригода трапилася через несприятливі погодні умови. Адже після вчорашнього дощу на вулиці - приморозок і дорожнє покриття вкрай слизьке.
Від удару легковий автомобіль відкинуло в кювет. Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.
Інформації про потерпілих наразі немає.
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Про це ІА Волинські новини повідомили очевидці.
Ймовірно автопригода трапилася через несприятливі погодні умови. Адже після вчорашнього дощу на вулиці - приморозок і дорожнє покриття вкрай слизьке.
Від удару легковий автомобіль відкинуло в кювет. Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.
Інформації про потерпілих наразі немає.
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