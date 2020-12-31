В результаті ДТП у Луцьку автомобіль злетів у кювет





Про це ІА



Ймовірно автопригода трапилася через несприятливі погодні умови. Адже після вчорашнього дощу на вулиці - приморозок і дорожнє покриття вкрай слизьке.



Від удару легковий автомобіль відкинуло в кювет. Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.



Інформації про потерпілих наразі немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Мамсурова - ДТП: зіткнулися бус Mercedes Sprinter і легковик Fiat Scudo.Про це ІА Волинські новини повідомили очевидці.Ймовірно автопригода трапилася через несприятливі погодні умови. Адже після вчорашнього дощу на вулиці - приморозок і дорожнє покриття вкрай слизьке.Від удару легковий автомобіль відкинуло в кювет. Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.Інформації про потерпілих наразі немає.

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