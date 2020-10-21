У шести районах Волині виявили нові вогнища поширення картопляного паразиту
Сьогодні, 19:39
У 6 районах на Волині було виявлено нові вогнища поширення карантинного організму – золотистої картопляної нематоди.
Про це свідчать дані Держпродспоживслужби, пише – superagronom.
При проведенні моніторингу та інвентаризації старих вогнищ карантинних організмів державні фітосанітарні інспектори у період з 01.12-31.12.2020 на території Волинській області (6-ти районах) на площі 87,18 га виявили обмежено поширений в Україні карантинний організм – золотисту картопляну нематоду.
Акти обстеження на встановлення фітосанітарного стану та висновки фітосанітарної експертизи засвідчили факти виявленняцих карантинних організмів. Видали розпорядження на застосування фітосанітарних заходів для їхнього знищення, а також визначили порядок переміщення об’єктів регулювання в карантинних зонах та за їх межі.
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Про це свідчать дані Держпродспоживслужби, пише – superagronom.
При проведенні моніторингу та інвентаризації старих вогнищ карантинних організмів державні фітосанітарні інспектори у період з 01.12-31.12.2020 на території Волинській області (6-ти районах) на площі 87,18 га виявили обмежено поширений в Україні карантинний організм – золотисту картопляну нематоду.
Акти обстеження на встановлення фітосанітарного стану та висновки фітосанітарної експертизи засвідчили факти виявленняцих карантинних організмів. Видали розпорядження на застосування фітосанітарних заходів для їхнього знищення, а також визначили порядок переміщення об’єктів регулювання в карантинних зонах та за їх межі.
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Коментарі 1
На Волині лише чотири райони. Крапка.
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