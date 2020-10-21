У шести районах Волині виявили нові вогнища поширення картопляного паразиту





Про це свідчать дані Держпродспоживслужби, пише –



При проведенні моніторингу та інвентаризації старих вогнищ карантинних організмів державні фітосанітарні інспектори у період з 01.12-31.12.2020 на території Волинській області (6-ти районах) на площі 87,18 га виявили обмежено поширений в Україні карантинний організм – золотисту картопляну нематоду.



Акти обстеження на встановлення фітосанітарного стану та висновки фітосанітарної експертизи засвідчили факти виявленняцих карантинних організмів. Видали розпорядження на застосування фітосанітарних заходів для їхнього знищення, а також визначили порядок переміщення об’єктів регулювання в карантинних зонах та за їх межі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 6 районах на Волині було виявлено нові вогнища поширення карантинного організму – золотистої картопляної нематоди.Про це свідчать дані Держпродспоживслужби, пише – superagronom При проведенні моніторингу та інвентаризації старих вогнищ карантинних організмів державні фітосанітарні інспектори у період з 01.12-31.12.2020 на території Волинській області (6-ти районах) на площі 87,18 га виявили обмежено поширений в Україні карантинний організм – золотисту картопляну нематоду.Акти обстеження на встановлення фітосанітарного стану та висновки фітосанітарної експертизи засвідчили факти виявленняцих карантинних організмів. Видали розпорядження на застосування фітосанітарних заходів для їхнього знищення, а також визначили порядок переміщення об’єктів регулювання в карантинних зонах та за їх межі.

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