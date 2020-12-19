Якою буде погода у Луцьку в суботу, 9 січня
Сьогодні, 18:00
У Волинській області завтра, 9 січня, прогнозують хмарну погоду із самого ранку. Жодних опадів не передбачають
Про це повідомляє sinoptik.ua.
Вітер західний, 1.9-3.8 м/с. Температура вночі від -2º до -3ºС тепла, вдень від -1º морозу до 0ºС.
За останні 130 років максимальну температуру зафіксували у 1991-му році – 8.1°С, мінімальну у 1987-му – аж -31.3°С.
Народний прогноз погоди: 9 січня вшановують пам’ять святого апостола Стефана, який проповідував, підкріплюючи істинність своїх слів знаменнями і чудесами. Зазвичай цей день був морозним: «Прийшов Стефан – на ньому червоний жупан». Наші пращури помітили, якщо 9 січня сніг сипле з неба великими пластівцями, то найближчим часом варто очікувати негоди і відлиги.
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Про це повідомляє sinoptik.ua.
Вітер західний, 1.9-3.8 м/с. Температура вночі від -2º до -3ºС тепла, вдень від -1º морозу до 0ºС.
За останні 130 років максимальну температуру зафіксували у 1991-му році – 8.1°С, мінімальну у 1987-му – аж -31.3°С.
Народний прогноз погоди: 9 січня вшановують пам’ять святого апостола Стефана, який проповідував, підкріплюючи істинність своїх слів знаменнями і чудесами. Зазвичай цей день був морозним: «Прийшов Стефан – на ньому червоний жупан». Наші пращури помітили, якщо 9 січня сніг сипле з неба великими пластівцями, то найближчим часом варто очікувати негоди і відлиги.
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