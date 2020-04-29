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Українцям готують перерахунок пенсій: кому дадуть на 850 гривень більше

Українцям готують перерахунок пенсій: кому дадуть на 850 гривень більше
В Україні з 1 липня 2021 року максимальний розмір пенсій збільшать на 850 грн до 18 540 грн.

Про це йдеться в бюджеті на 2021 рік, – пише obozrevatel.

Підвищення пов'язане з перерахунком прожиткового мінімуму. Так, українці мають право отримувати пенсію, розмір якої не перевищує 10 мінімумів для тих, хто втратив працездатність.

Уже в грудні максимальну пенсію підвищать до 19 340 грн. Мінімальна пенсія з 1 липня складе 1854 грн, а з 1 грудня складе вже 1934 грн. Таке нововведення передбачено в уже ухваленому бюджеті України на 2021 рік.

Доплата за кожен рік стажу понад норму в липні збільшиться з 17,69 до 18,54 грн, а в грудні – до 19,34 грн. Також важливо зазначити, що з 1 грудня з 2,4 до 2,6 тис. грн збільшиться гарантований розмір пенсії для тих, хто виконав вимоги щодо стажу й досяг віку 65 років.

Щоб отримати високу виплату, потрібно: працювати офіційно не менше ніж 35 років. За кожен відпрацьований рік дають приблизно 1% від розрахункового заробітку (він нижчий за фактичну зарплату); отримувати білу зарплату. Якщо доплачують у конвертах, розраховувати на гідну виплату не варто.


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Теги: Пенсія, Україна, гроші
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