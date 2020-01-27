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Україна та ще чотири держави зробили спільну заяву до роковин трагедії літака МАУ в Ірані

Україна та ще чотири держави зробили спільну заяву до роковин трагедії літака МАУ в Ірані
Україна, Афганістан, Велика Британія, Канада та Швеція зробили заяву щодо роковин трагічної дати збиття літака рейсу PS752.

Як зазначили на урядовому порталі, вони закликали Іран терміново надати повне та всебічне пояснення подій та рішень, які призвели до катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

Нагадаємо, рік тому, рано вранці 8 січня 2020 року, літак рейсу PS752 Міжнародних авіаліній України збили двома іранськими військовими ракетами класу «земля-повітря» поблизу Тегерана. Всі, хто був на борту - загинули

«Сьогодні ми вшановуємо пам’ять загиблих та висловлюємо щирі співчуття всім, хто оплакує жертви трагедії PS752. Ми поділяємо горе сімей, родичів та друзів, які втратили близьких. Ми терміново закликаємо Іран надати повне та всебічне пояснення подій та рішень, які призвели до цієї жахливої авіакатастрофи, включаючи конкретні дії для того, щоб це більше ніколи не повторилося. Наші країни притягнуть Іран до відповідальності з метою встановлення справедливості та забезпечать виплату компенсацій Іраном в повній мірі сім'ям загиблих та постраждалим державам», – йдеться у заяві.

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Теги: Іран, літак, збиття, Україна
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