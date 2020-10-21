На Волині вивчають питання щодо будівництва заводу із переробки картоплі





«Сподіваємося, що зміни до чинного законодавства України сприятимуть розвитку сільськогосподарської кооперації», – зазначають у департаменті агропромислового розвитку Волинської ОДА. Про це пише



Наразі у Волинській області функціонує 13 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів із зареєстрованих 31. За видами діяльності вони багатофункціональні, надають послуги з обробітку землі, заготівлі молока, кормів, роботи млина та інші.



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Зазначимо, що результаті роботи проекту технічної допомоги Європейського Союзу «Ключ до успіху. Покращення економічної ситуації в сільській місцевості Волинської області України і Брестської області Республіки Білорусь шляхом розвитку сільськогосподарської кооперації» в області у 2018 році створили два сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи: «Волинська картопля» та «Фундук Волині».





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