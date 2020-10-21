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На Волині вивчають питання щодо будівництва заводу із переробки картоплі

На Волині вивчають питання щодо будівництва заводу із переробки картоплі
Кооператив «Волинська картопля» вивчає питання будівництва заводу з переробки картоплі, окрім того, там розпочали активну роботу із розмноження сортів картоплі з високим вмістом крохмалю, щоб протягом декількох років створити сировинну промислову зону.

«Сподіваємося, що зміни до чинного законодавства України сприятимуть розвитку сільськогосподарської кооперації», – зазначають у департаменті агропромислового розвитку Волинської ОДА. Про це пише AgroPortal.ua.

Наразі у Волинській області функціонує 13 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів із зареєстрованих 31. За видами діяльності вони багатофункціональні, надають послуги з обробітку землі, заготівлі молока, кормів, роботи млина та інші.

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Зазначимо, що результаті роботи проекту технічної допомоги Європейського Союзу «Ключ до успіху. Покращення економічної ситуації в сільській місцевості Волинської області України і Брестської області Республіки Білорусь шляхом розвитку сільськогосподарської кооперації» в області у 2018 році створили два сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи: «Волинська картопля» та «Фундук Волині».


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Теги: Волинь, картопля, переробка, завод
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