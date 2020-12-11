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Адмінбудівлю на Волині виставили на аукціон

Адмінбудівлю на Волині виставили на аукціон
Через аукціон визначать орендаря адміністративної будівлі у Любешівській громаді.

Організовує аукціон Любешівська селищна рада. Цінові пропозиції прийматимуть до 27 січня, сам аукціон відбудеться 28 січня. Йдеться про будівлю на вулиці Поліській, 79 у селі Ветли, пише «ВолиньOnline».

«Нежитлова одноповерхова, дерев’яна будівля загальною площею 100,7 метра квадратного, яка розташована в центрі села Ветли. Об’єкт не є пам’яткою культурної спадщини. Технічний стан придатний для використання підключений до електромережі, теплопостачання пічне», – йдеться у характеристиці об’єкта.

Об’єкт пропонують використовувати за будь-яким цільовим призначенням

Початкова ціна продажу лоту – 312 гривень.

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Теги: волинь, тендер, адмінбудівля, Любешів
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