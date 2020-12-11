Адмінбудівлю на Волині виставили на аукціон
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Через аукціон визначать орендаря адміністративної будівлі у Любешівській громаді.
Організовує аукціон Любешівська селищна рада. Цінові пропозиції прийматимуть до 27 січня, сам аукціон відбудеться 28 січня. Йдеться про будівлю на вулиці Поліській, 79 у селі Ветли, пише «ВолиньOnline».
«Нежитлова одноповерхова, дерев’яна будівля загальною площею 100,7 метра квадратного, яка розташована в центрі села Ветли. Об’єкт не є пам’яткою культурної спадщини. Технічний стан придатний для використання підключений до електромережі, теплопостачання пічне», – йдеться у характеристиці об’єкта.
Об’єкт пропонують використовувати за будь-яким цільовим призначенням
Початкова ціна продажу лоту – 312 гривень.
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Організовує аукціон Любешівська селищна рада. Цінові пропозиції прийматимуть до 27 січня, сам аукціон відбудеться 28 січня. Йдеться про будівлю на вулиці Поліській, 79 у селі Ветли, пише «ВолиньOnline».
«Нежитлова одноповерхова, дерев’яна будівля загальною площею 100,7 метра квадратного, яка розташована в центрі села Ветли. Об’єкт не є пам’яткою культурної спадщини. Технічний стан придатний для використання підключений до електромережі, теплопостачання пічне», – йдеться у характеристиці об’єкта.
Об’єкт пропонують використовувати за будь-яким цільовим призначенням
Початкова ціна продажу лоту – 312 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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