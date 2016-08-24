Українців, які прямували на відпочинок до Танзанії, побили і обікрали
Сьогодні, 17:40
Туристи, які прямували на відпочинок до Танзанії, стали жертвами місцевих злочинців по дорозі до готелю. Сталося це 5 січня.
Подробиці історії розповіла у фейсбуці знайома постраждалих Ірина Поліщук. За її словами, українцям лишили лише 100 доларів на те, щоб дістатися додому, пише 24 канал
Зазначають, що таксі, в якому їхали туристи, їм фактично нав'язали по прибуттю з материкової частини африканської країни на острівну.
За півгодини після виїзду водій зупинився на узбіччі, а до машини підійшли невідомі.
Таксист втік, а зловмисники побили українців, забрали у них телефони, ноутбуки, кредитні картки та готівку.
Розгублених туристів злочинці залишили на трасі всього лише зі 100 доларів на ночівлю та зворотний шлях до України.
Станом на 7 січня поліцейські знайшли машину і водія таксі. Чекають якнайшвидшого вирішення питання, оскільки крім морального збитку загальна сума вкраденого майна перевищує 6 тисяч доларів.
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Подробиці історії розповіла у фейсбуці знайома постраждалих Ірина Поліщук. За її словами, українцям лишили лише 100 доларів на те, щоб дістатися додому, пише 24 канал
Зазначають, що таксі, в якому їхали туристи, їм фактично нав'язали по прибуттю з материкової частини африканської країни на острівну.
За півгодини після виїзду водій зупинився на узбіччі, а до машини підійшли невідомі.
Таксист втік, а зловмисники побили українців, забрали у них телефони, ноутбуки, кредитні картки та готівку.
Розгублених туристів злочинці залишили на трасі всього лише зі 100 доларів на ночівлю та зворотний шлях до України.
Станом на 7 січня поліцейські знайшли машину і водія таксі. Чекають якнайшвидшого вирішення питання, оскільки крім морального збитку загальна сума вкраденого майна перевищує 6 тисяч доларів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
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Всё вернут, если украли, но если 100 долларов оставили?... То никого не грабили, а профукали и придумали казочку.
Всё вернут, если украли, но если 100 долларов оставили?... То никого не грабили, а профукали и придумали казочку.