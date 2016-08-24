Українців, які прямували на відпочинок до Танзанії, побили і обікрали





Подробиці історії розповіла у фейсбуці знайома постраждалих Ірина Поліщук. За її словами, українцям лишили лише 100 доларів на те, щоб дістатися додому, пише



Зазначають, що таксі, в якому їхали туристи, їм фактично нав'язали по прибуттю з материкової частини африканської країни на острівну.



За півгодини після виїзду водій зупинився на узбіччі, а до машини підійшли невідомі.

Таксист втік, а зловмисники побили українців, забрали у них телефони, ноутбуки, кредитні картки та готівку.



Розгублених туристів злочинці залишили на трасі всього лише зі 100 доларів на ночівлю та зворотний шлях до України.



Станом на 7 січня поліцейські знайшли машину і водія таксі. Чекають якнайшвидшого вирішення питання, оскільки крім морального збитку загальна сума вкраденого майна перевищує 6 тисяч доларів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Туристи, які прямували на відпочинок до Танзанії, стали жертвами місцевих злочинців по дорозі до готелю. Сталося це 5 січня.Подробиці історії розповіла у фейсбуці знайома постраждалих. За її словами, українцям лишили лише 100 доларів на те, щоб дістатися додому, пише 24 канал Зазначають, що таксі, в якому їхали туристи, їм фактично нав'язали по прибуттю з материкової частини африканської країни на острівну.За півгодини після виїзду водій зупинився на узбіччі, а до машини підійшли невідомі.Таксист втік, а зловмисники побили українців, забрали у них телефони, ноутбуки, кредитні картки та готівку.Розгублених туристів злочинці залишили на трасі всього лише зі 100 доларів на ночівлю та зворотний шлях до України.Станом на 7 січня поліцейські знайшли машину і водія таксі. Чекають якнайшвидшого вирішення питання, оскільки крім морального збитку загальна сума вкраденого майна перевищує 6 тисяч доларів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію