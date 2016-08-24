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Українців, які прямували на відпочинок до Танзанії, побили і обікрали

Українців, які прямували на відпочинок до Танзанії, побили і обікрали
Туристи, які прямували на відпочинок до Танзанії, стали жертвами місцевих злочинців по дорозі до готелю. Сталося це 5 січня.

Подробиці історії розповіла у фейсбуці знайома постраждалих Ірина Поліщук. За її словами, українцям лишили лише 100 доларів на те, щоб дістатися додому, пише 24 канал

Зазначають, що таксі, в якому їхали туристи, їм фактично нав'язали по прибуттю з материкової частини африканської країни на острівну.

За півгодини після виїзду водій зупинився на узбіччі, а до машини підійшли невідомі.
Таксист втік, а зловмисники побили українців, забрали у них телефони, ноутбуки, кредитні картки та готівку.

Розгублених туристів злочинці залишили на трасі всього лише зі 100 доларів на ночівлю та зворотний шлях до України.

Станом на 7 січня поліцейські знайшли машину і водія таксі. Чекають якнайшвидшого вирішення питання, оскільки крім морального збитку загальна сума вкраденого майна перевищує 6 тисяч доларів.

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Теги: пограбування, Танзанія, українці, Україна
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Коментарі 2
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Интересный факт: На Земле нельзя ничего украсть. Можно только переместить. А Занзибар - остров! Населённый мусульманами и масаями.
Всё вернут, если украли, но если 100 долларов оставили?... То никого не грабили, а профукали и придумали казочку.
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Интересный факт: На Земле нельзя ничего украсть. Можно только переместить. А Занзибар - остров! Населённый мусульманами и масаями.
Всё вернут, если украли, но если 100 долларов оставили?... То никого не грабили, а профукали и придумали казочку.
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