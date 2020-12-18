Повідомили, скільки на Волині боргують за комунальні послуги





Про це інформує управління статистики в області, – передають «



Рівень сплати становив 96,5% до нарахованої суми.



На кінець листопада волиняни заборгували 556,6 мільйона гривень за постачання та розподіл природного газу, 123,3 мільйона гривень – за постачання теплової енергії та гарячої води, 101,7 мільйона гривень – за постачання та розподіл електричної енергії, 53 мільйони гривень – за централізоване водопостачання та водовідведення, 20,3 мільйона гривень – за управління багатоквартирним будинком, 12 мільйонів гривень – за надання послуг з вивезення побутових відходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У січні-листопаді 2020 року волиняни сплатили за житлово-комунальні послуги (з урахуванням постачання та розподілу електричної енергії) 2951,2 мільйона гривень.Про це інформує управління статистики в області, – передають « Волинські новини ».Рівень сплати становив 96,5% до нарахованої суми.На кінець листопада волиняни заборгували 556,6 мільйона гривень за постачання та розподіл природного газу, 123,3 мільйона гривень – за постачання теплової енергії та гарячої води, 101,7 мільйона гривень – за постачання та розподіл електричної енергії, 53 мільйони гривень – за централізоване водопостачання та водовідведення, 20,3 мільйона гривень – за управління багатоквартирним будинком, 12 мільйонів гривень – за надання послуг з вивезення побутових відходів.

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