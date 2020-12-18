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Повідомили, скільки на Волині боргують за комунальні послуги

Повідомили, скільки на Волині боргують за комунальні послуги
У січні-листопаді 2020 року волиняни сплатили за житлово-комунальні послуги (з урахуванням постачання та розподілу електричної енергії) 2951,2 мільйона гривень.

Про це інформує управління статистики в області, – передають «Волинські новини».

Рівень сплати становив 96,5% до нарахованої суми.

На кінець листопада волиняни заборгували 556,6 мільйона гривень за постачання та розподіл природного газу, 123,3 мільйона гривень – за постачання теплової енергії та гарячої води, 101,7 мільйона гривень – за постачання та розподіл електричної енергії, 53 мільйони гривень – за централізоване водопостачання та водовідведення, 20,3 мільйона гривень – за управління багатоквартирним будинком, 12 мільйонів гривень – за надання послуг з вивезення побутових відходів.

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Теги: Волинь, борг, комунальні послуги, Луцьк, гроші
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