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У місті на Волині викрили підпільний гральний клуб

У місті на Волині викрили підпільний гральний клуб
У Володимирі-Волинському правоохоронці викрили підпільний гральний клуб. Заклад працював для «своїх людей». Потрапити туди можна було лише після проходження ідентифікації через систему відеонагляду.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції області.

Сьогодні, 8 січня, співробітники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції разом з поліцейськими ГУНП у Волинській області викрили гральний заклад, що незаконно функціонував у Володимирі-Волинському. Організатори підпільного клубу надавали своїм відвідувачам доступ до віртуальних казино за умови сплати гравцями певного грошового внеску.

Під час проведення процесуальних заходів слідчі Володимир-Волинського відділу поліції у приміщенні закладу виявили та вилучили: 11 системних блоків, за допомогою яких надавався доступ до інтернету, 15 800 грн, флешнаки, систему відеонагляду, комплектуючі для комп’ютерної техніки, мобільний телефон та чорнові записи адміністратора.

Слідчі дії тривають. Нині вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють всіх причетних до організації підпільного грального клубу.

У місті на Волині викрили підпільний гральний клуб
У місті на Волині викрили підпільний гральний клуб







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Теги: Волинь, Володими-Волинський, гральний клуб, поліція
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