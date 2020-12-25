107 хворих та 1 смерть: де на Волині виявили найбільше нових випадків Covid-19 за добу
Сьогодні, 14:10
За минулу добу на Волині зареєстрували 107 випадків захворювання на COVID-19.
Про ситуацію в області станом на 8 січня повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Нові випадки зафіксували у:
м. Луцьк – 43
м. Нововолинськ – 6
Володимир – Волинський район – 14
Горохівський район – 8
Іваничівський район – 3
Камінь –Каширський район – 3
Ківерцівський район – 5
Ковельський район – 6
Любешівський район – 5
Луцький район – 5
Маневицький район – 8
Ратнівський район – 1
Усього станом на 8 січня в області зареєстрували 33 958 випадків.
Одужало – 30 412 (за останню добу – 77).
Летальні випадки – 533 (за останню добу–1, в місті Луцьку).
Методом ПЛР всього обстежили 133 453 особи, за минулу добу обстежили — 27 осіб.
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Про ситуацію в області станом на 8 січня повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Нові випадки зафіксували у:
м. Луцьк – 43
м. Нововолинськ – 6
Володимир – Волинський район – 14
Горохівський район – 8
Іваничівський район – 3
Камінь –Каширський район – 3
Ківерцівський район – 5
Ковельський район – 6
Любешівський район – 5
Луцький район – 5
Маневицький район – 8
Ратнівський район – 1
Усього станом на 8 січня в області зареєстрували 33 958 випадків.
Одужало – 30 412 (за останню добу – 77).
Летальні випадки – 533 (за останню добу–1, в місті Луцьку).
Методом ПЛР всього обстежили 133 453 особи, за минулу добу обстежили — 27 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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