107 хворих та 1 смерть: де на Волині виявили найбільше нових випадків Covid-19 за добу





Про ситуацію в області станом на 8 січня



Нові випадки зафіксували у:



м. Луцьк – 43

м. Нововолинськ – 6

Володимир – Волинський район – 14

Горохівський район – 8

Іваничівський район – 3

Камінь –Каширський район – 3

Ківерцівський район – 5

Ковельський район – 6

Любешівський район – 5

Луцький район – 5

Маневицький район – 8

Ратнівський район – 1



Усього станом на 8 січня в області зареєстрували 33 958 випадків.



Одужало – 30 412 (за останню добу – 77).



Летальні випадки – 533 (за останню добу–1, в місті Луцьку).



Методом ПЛР всього обстежили 133 453 особи, за минулу добу обстежили — 27 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 107 випадків захворювання на COVID-19.Про ситуацію в області станом на 8 січня повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Нові випадки зафіксували у:м. Луцьк – 43м. Нововолинськ – 6Володимир – Волинський район – 14Горохівський район – 8Іваничівський район – 3Камінь –Каширський район – 3Ківерцівський район – 5Ковельський район – 6Любешівський район – 5Луцький район – 5Маневицький район – 8Ратнівський район – 1Усього станом на 8 січня в області зареєстрували 33 958 випадків.Одужало – 30 412 (за останню добу – 77).Летальні випадки – 533 (за останню добу–1, в місті Луцьку).Методом ПЛР всього обстежили 133 453 особи, за минулу добу обстежили — 27 осіб.

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