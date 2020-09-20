Які громади на Волині мають найвищі показники власних доходів місцевих бюджетів

Василь Гром, який працює на Волині в межах проєкту «ПУЛЬС», що його Асоціація міст України втілює за підтримки USAID, на основі офіційних даних за 2020 рік, розробив рейтинг реформованих громад Волинської області за надходженнями власних доходів місцевих бюджетів в розрахунку на одного жителя громади.



За попередніми даними до усіх місцевих бюджетів Волинської області у 2020 році надійшло 5 млрд. 318,3 млн. гривень власних доходів у тому числі до місцевих бюджетів реформованих територіальних громад (ОТГ) – 2 млрд. 919,5 млн. гривень, що становить 54,9 відсотка. Про це



В середньому в розрахунку на одного жителя області до зведеного бюджету області надійшло за рік 5 137 гривень власних доходів.



Серед місцевих бюджетів реформованих територіальних громад найвищі показники мають Боратинська (15 792,8 гривень) і Підгайцівська (12 574,7 гривень) Луцького району та Зарічненська (8 945,3 гривень) Володимир-Волинського району сільські територіальні громади.



Низький рівень справляння власних доходів у минулому році мали Велемченська (1 007 гривень), Забродівська (1 253 гривні) і Самарівська (1 276,6 гривень) сільські територіальні громади Ковельського району.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Консультант із бюджетних питань Волинського регіонального відділення Асоціації міст України, який працює на Волині в межах проєкту «ПУЛЬС», що його Асоціація міст України втілює за підтримки USAID, на основі офіційних даних за 2020 рік, розробив рейтинг реформованих громад Волинської області за надходженнями власних доходів місцевих бюджетів в розрахунку на одного жителя громади.За попередніми даними до усіх місцевих бюджетів Волинської області у 2020 році надійшло 5 млрд. 318,3 млн. гривень власних доходів у тому числі до місцевих бюджетів реформованих територіальних громад (ОТГ) – 2 млрд. 919,5 млн. гривень, що становить 54,9 відсотка. Про це повідомляє Волинське регіональне відділення Асоціації міст України.В середньому в розрахунку на одного жителя області до зведеного бюджету області надійшло за рік 5 137 гривень власних доходів.Серед місцевих бюджетів реформованих територіальних громад найвищі показники мають Боратинська (15 792,8 гривень) і Підгайцівська (12 574,7 гривень) Луцького району та Зарічненська (8 945,3 гривень) Володимир-Волинського району сільські територіальні громади.Низький рівень справляння власних доходів у минулому році мали Велемченська (1 007 гривень), Забродівська (1 253 гривні) і Самарівська (1 276,6 гривень) сільські територіальні громади Ковельського району.

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