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У селі під Луцьком трапилася пожежа

У селі під Луцьком трапилася пожежа
За минулу добу рятувальники загасили пожежу у селі Струмівка Луцького району.

Про це повідомила пресслужба надзвичайників.

Виклик про пожежу надійшов о 21:15, 7 січня. Котельню, що розміщена поблизу житлового будинку працівники 1-ї ДПРЧ УДСНС в області ліквідували о 22:14. Задіяли 8 чоловік особового складу та два пожежних автомобілі.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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