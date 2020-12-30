У селі під Луцьком трапилася пожежа
Сьогодні, 14:48
За минулу добу рятувальники загасили пожежу у селі Струмівка Луцького району.
Про це повідомила пресслужба надзвичайників.
Виклик про пожежу надійшов о 21:15, 7 січня. Котельню, що розміщена поблизу житлового будинку працівники 1-ї ДПРЧ УДСНС в області ліквідували о 22:14. Задіяли 8 чоловік особового складу та два пожежних автомобілі.
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Про це повідомила пресслужба надзвичайників.
Виклик про пожежу надійшов о 21:15, 7 січня. Котельню, що розміщена поблизу житлового будинку працівники 1-ї ДПРЧ УДСНС в області ліквідували о 22:14. Задіяли 8 чоловік особового складу та два пожежних автомобілі.
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