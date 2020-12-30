У селі під Луцьком трапилася пожежа





Про це



Виклик про пожежу надійшов о 21:15, 7 січня. Котельню, що розміщена поблизу житлового будинку працівники 1-ї ДПРЧ УДСНС в області ліквідували о 22:14. Задіяли 8 чоловік особового складу та два пожежних автомобілі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу рятувальники загасили пожежу у селі Струмівка Луцького району.Про це повідомила пресслужба надзвичайників.Виклик про пожежу надійшов о 21:15, 7 січня. Котельню, що розміщена поблизу житлового будинку працівники 1-ї ДПРЧ УДСНС в області ліквідували о 22:14. Задіяли 8 чоловік особового складу та два пожежних автомобілі.

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