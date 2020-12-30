Минулої доби надзвичайники двічі їздили на аварійно-рятувальні роботи





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Так, у м. Володимирі-Волинському працівники ДСНС витягували автівку за допомогою тросу, також цього дня допомагали відкрити двері у будинок в селі Лучниці Ратнівського району, де лежала хвора жінка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 7 січня надзвичайники Волині двічі виїжджали на аварійно-рятувальні роботи: врятували автомобіль та хвору жінку.Про це повідомила пресслужба Управління ДСНС області.Так, у м. Володимирі-Волинському працівники ДСНС витягували автівку за допомогою тросу, також цього дня допомагали відкрити двері у будинок в селі Лучниці Ратнівського району, де лежала хвора жінка.

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