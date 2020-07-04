Поблизу Нововолинська – аварія, дві автівки злетіли у кювет
Сьогодні, 15:25
8-го січня на виїзді Нововолинська в напрямку Володимира трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляє видання «Буг».
Два легковики опинилися в кюветі. Зіткнулися автомобілі Daewoo Matiz і Daewoo Lanos. Про потерпілих наразі невідомо.
На дорозі ускладнений рух, працює поліція.
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Про це повідомляє видання «Буг».
Два легковики опинилися в кюветі. Зіткнулися автомобілі Daewoo Matiz і Daewoo Lanos. Про потерпілих наразі невідомо.
На дорозі ускладнений рух, працює поліція.
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