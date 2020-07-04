Поблизу Нововолинська – аварія, дві автівки злетіли у кювет





Про це повідомляє видання «



Два легковики опинилися в кюветі. Зіткнулися автомобілі Daewoo Matiz і Daewoo Lanos. Про потерпілих наразі невідомо.



На дорозі ускладнений рух, працює поліція.





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