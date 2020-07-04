вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поблизу Нововолинська – аварія, дві автівки злетіли у кювет

Поблизу Нововолинська – аварія, дві автівки злетіли у кювет
8-го січня на виїзді Нововолинська в напрямку Володимира трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє видання «Буг».

Два легковики опинилися в кюветі. Зіткнулися автомобілі Daewoo Matiz і Daewoo Lanos. Про потерпілих наразі невідомо.

На дорозі ускладнений рух, працює поліція.

Поблизу Нововолинська – аварія, дві автівки злетіли у кювет
Поблизу Нововолинська – аварія, дві автівки злетіли у кювет
Поблизу Нововолинська – аварія, дві автівки злетіли у кювет

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, кювет, Нововолинськ, дтп
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Які громади на Волині мають найвищі показники власних доходів місцевих бюджетів
Сьогодні, 16:04
Минулої доби надзвичайники двічі їздили на аварійно-рятувальні роботи
Сьогодні, 15:40
Поблизу Нововолинська – аварія, дві автівки злетіли у кювет
Сьогодні, 15:25
У селі під Луцьком трапилася пожежа
Сьогодні, 14:48
107 хворих та 1 смерть: де на Волині виявили найбільше нових випадків Covid-19 за добу
Сьогодні, 14:10
Схожі новини
В результаті ДТП у Луцьку автомобіль злетів у кювет В результаті ДТП у Луцьку автомобіль злетів у кювет
Сьогодні, 09:49
Водій загинув на місці: на виїзді з Нововолинська – смертельна аварія. ФОТО Водій загинув на місці: на виїзді з Нововолинська – смертельна аварія. ФОТО
04 липень, 2020, 10:51
Повідомили деталі моторошної смертельної аварії на Волині. ФОТО Повідомили деталі моторошної смертельної аварії на Волині. ФОТО
06 квітень, 2020, 09:40
Смертельна аварія на Волині: зіткнулися два легковики Смертельна аварія на Волині: зіткнулися два легковики
05 квітень, 2020, 21:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Які громади на Волині мають найвищі показники власних доходів місцевих бюджетів
Сьогодні, 16:04
 0
Минулої доби надзвичайники двічі їздили на аварійно-рятувальні роботи
Сьогодні, 15:40
 0
Поблизу Нововолинська – аварія, дві автівки злетіли у кювет
Сьогодні, 15:25
 0
У селі під Луцьком трапилася пожежа
Сьогодні, 14:48
 0
107 хворих та 1 смерть: де на Волині виявили найбільше нових випадків Covid-19 за добу
Сьогодні, 14:10
 0
Медіа
відео
1/8