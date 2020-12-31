9 січня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження у луцького скульптора Миколи Голованя (на фото).Також день народження у колишнього голови Волинської облради Василя Дмитрука.День небесного покровителя відзначають усі, хто носить ім’я Степан.Вітаємо усіх, у кого сьогоднішній день святковий, бажаємо здоров’я, злагоди й достатку.Цього дня 1898 року у Володимирі-Волинському народився Олександр Цинкаловський – історик, музеолог, археолог, етнограф, дослідник Волині.Упродовж 1917-1920 років служив у Дієвій армії УНР. Був організатором українських шкіл на Кременеччині. Після поразки Визвольних змагань повернувся до Володимира-Волинського.Працює учителем, був активним діячем володимирської «Просвіти».Згодом досліджував історичні пам’ятки та археологічні знахідки Волині, Полісся і Підляшшя.У 1936-1939 роках очолював Волинський музей при Кременецькому ліцеї. Уже після смерті зусиллями Інституту дослідів Волині з'являється друком фундаментальний двотомний краєзнавчий словник «Стара Волинь і Волинське Полісся», над яким учений працював понад 30 років. Словник вмістив гасла про 1442 населених пункти Волині і Полісся.Помер у Кракові в 1983 році. Похований на православному цвинтарі на Волі у Варшаві.Також 9 січня 1992 року був утворений Старовижівський районний народний краєзнавчий музей.