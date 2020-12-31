вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

9 січня на Волині: гортаючи календар

9 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у луцького скульптора Миколи Голованя (на фото).

Також день народження у колишнього голови Волинської облради Василя Дмитрука.

День небесного покровителя відзначають усі, хто носить ім’я Степан.

Вітаємо усіх, у кого сьогоднішній день святковий, бажаємо здоров’я, злагоди й достатку.

Цього дня 1898 року у Володимирі-Волинському народився Олександр Цинкаловський – історик, музеолог, археолог, етнограф, дослідник Волині.

Упродовж 1917-1920 років служив у Дієвій армії УНР. Був організатором українських шкіл на Кременеччині. Після поразки Визвольних змагань повернувся до Володимира-Волинського.

Працює учителем, був активним діячем володимирської «Просвіти».

Згодом досліджував історичні пам’ятки та археологічні знахідки Волині, Полісся і Підляшшя.

У 1936-1939 роках очолював Волинський музей при Кременецькому ліцеї. Уже після смерті зусиллями Інституту дослідів Волині з'являється друком фундаментальний двотомний краєзнавчий словник «Стара Волинь і Волинське Полісся», над яким учений працював понад 30 років. Словник вмістив гасла про 1442 населених пункти Волині і Полісся.

Помер у Кракові в 1983 році. Похований на православному цвинтарі на Волі у Варшаві.

Також 9 січня 1992 року був утворений Старовижівський районний народний краєзнавчий музей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
В Амстердамі хочуть заборонити продаж легких наркотиків туристам
Сьогодні, 01:16
В Британії зловмисники випадково подзвонили в поліцію, коли грабували будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
9 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Померла зірка «Поліцейської академії»
08 січень, 23:31
Волинянка підкорила США і стала віце-міс Всесвіту. ФОТО
08 січень, 22:59
Схожі новини
6 січня на Волині: гортаючи календар 6 січня на Волині: гортаючи календар
06 січень, 00:00
3 січня на Волині: гортаючи календар 3 січня на Волині: гортаючи календар
03 січень, 00:00
31 грудня на Волині: гортаючи календар 31 грудня на Волині: гортаючи календар
31 грудень, 2020, 00:00
30 грудня на Волині: гортаючи календар 30 грудня на Волині: гортаючи календар
30 грудень, 2020, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Амстердамі хочуть заборонити продаж легких наркотиків туристам
Сьогодні, 01:16
 0
В Британії зловмисники випадково подзвонили в поліцію, коли грабували будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
 0
9 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Померла зірка «Поліцейської академії»
08 січень, 23:31
 0
Волинянка підкорила США і стала віце-міс Всесвіту. ФОТО
08 січень, 22:59
 0
Медіа
відео
1/8