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Реорганізація: у луцькому «політесі» з'явилися нові факультети і кафедри

Реорганізація: у луцькому «політесі» з'явилися нові факультети і кафедри
Від 1 січня 2021 року у Луцькому національному технічному університеті функціонують нові факультети та кафедри. Деякі із підрозділів стали новоствореними, а окремі з них дістали нові назви.

Про це йдеться у наказі ректорки Ірини Вахович на сайті університету.

Найвищою гілкою влади у Луцькому НТУ є ректор, ректорат та вчена рада. За окремими спрямуваннями працюватимуть чотири проректори з науково-педагогічної роботи:

- забезпечення якості освіти;
- партнерство;
- дослідження;
- інфраструктура.

Щодо факультетів, то відтепер у ЗВО функціонують:

- факультет архітектури, будівництва та дизайну;
- факультет транспорту та механічної інженерії;
- факультет аграрних технологій та екології;
- факультет комп’ютерних та інформаційних технологій;
- факультет митної справи, матеріалів та технологій;
- факультет бізнесу та права;
- факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій.

Кожен факультет має нові або ж перейменовані кафедри.

На факультеті архітектури, будівництва та дизайну діятимуть кафедра архітектури та містобудування, кафедра будівництва та цивільної інженерії, кафедра дизайну та графіки, кафедра електричної інженерії, кафедра прикладної математики та механіки.

На факультет транспорту та механічної інженерії функціонуватимуть кафедра автомобілів та транспортних технологій, кафедра галузевого машинобудування, кафедра прикладної механіки та мехатроніки, кафедра фізики та вищої математики.

Факультет аграрних технологій та екології у своєму підпорядкуванні матиме кафедру екології та агрономії, кафедру аграрної інженерії, кафедру лісового господарства.

На факультеті комп’ютерних та інформаційних технологій працюватимуть кафедра комп’ютерних наук, кафедра інженерії програмного забезпечення, кафедра комп’ютерної інженерії та кібербезпеки, кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, кафедра електроніки та телекомунікацій.

Новий факультет митної справи, матеріалів та технологій поповниться кафедрою товарознавства та експертизи в митній справі, кафедрою матеріалознавства, кафедрою технологій і обладнання переробних виробництв, кафедрою технологій легкої промисловості, кафедрою туризму та готельно-ресторанної справи.

На факультеті бізнесу та права функціонуватимуть кафедра обліку і аудиту, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, кафедра менеджменту, кафедра маркетингу, кафедра підприємництва та логістики, кафедра економіки, кафедра міжнародних економічних відносин, кафедра права.

Новостворений факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій поповниться кафедрою цифрових технологій, кафедрою соціогуманітарних технологій, кафедрою фізичної культури, спорту та здоров’я, кафедрою іноземної та української філології, кафедрою цивільної безпеки.

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Теги: Волинь, Луцьк, ЛНТУ
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