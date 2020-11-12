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В Британії зловмисники випадково подзвонили в поліцію, коли грабували будинок. ВІДЕО

В Британії зловмисники випадково подзвонили в поліцію, коли грабували будинок. ВІДЕО
Правоохоронці одного з центральних графств Великої Британії Стаффордшир заарештували двох грабіжників після того, як вони випадково подзвонили до поліції під час свого злочину.

Про це розповів головний інспектор поліції Джон Оуен у Twitter, - повідомляє Суспільне.

Так, один із чоловіків під час пограбування випадково сів на телефон і набрав 999 — номер служби екстреної допомоги Великої Британії. Поліція почула у слухавці докладний опис вчинку чоловіків і вислала патруль, аби їх заарештувати. Офіцер поліції назвав чоловіків "найбільшими грабіжниками-невдахами у світі" і порівняв їх із шахраями зі стрічки "Один вдома".

"Я думаю, що ми щойно заарештували найбільших грабіжників-невдах у світі", — написав Оуен у Twitter.

Він додав гіфку із зображенням персонажа популярної різдвяної стрічки 1990 року "Один вдома" Марва, який, за сюжетом, був комічно непридатним для злочинного життя через постійні невдачі.

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Теги: курйоз, Велика Британія
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