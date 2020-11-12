В Британії зловмисники випадково подзвонили в поліцію, коли грабували будинок. ВІДЕО





Про це розповів головний інспектор поліції Джон Оуен у Twitter, - повідомляє



Так, один із чоловіків під час пограбування випадково сів на телефон і набрав 999 — номер служби екстреної допомоги Великої Британії. Поліція почула у слухавці докладний опис вчинку чоловіків і вислала патруль, аби їх заарештувати. Офіцер поліції назвав чоловіків "найбільшими грабіжниками-невдахами у світі" і порівняв їх із шахраями зі стрічки "Один вдома".



"Я думаю, що ми щойно заарештували найбільших грабіжників-невдах у світі", — написав Оуен у Twitter.



Він додав гіфку із зображенням персонажа популярної різдвяної стрічки 1990 року "Один вдома" Марва, який, за сюжетом, був комічно непридатним для злочинного життя через постійні невдачі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці одного з центральних графств Великої Британії Стаффордшир заарештували двох грабіжників після того, як вони випадково подзвонили до поліції під час свого злочину.Про це розповів головний інспектор поліції Джон Оуен у Twitter, - повідомляє Суспільне Так, один із чоловіків під час пограбування випадково сів на телефон і набрав 999 — номер служби екстреної допомоги Великої Британії. Поліція почула у слухавці докладний опис вчинку чоловіків і вислала патруль, аби їх заарештувати. Офіцер поліції назвав чоловіків "найбільшими грабіжниками-невдахами у світі" і порівняв їх із шахраями зі стрічки "Один вдома"."Я думаю, що ми щойно заарештували найбільших грабіжників-невдах у світі", — написав Оуен у Twitter.Він додав гіфку із зображенням персонажа популярної різдвяної стрічки 1990 року "Один вдома" Марва, який, за сюжетом, був комічно непридатним для злочинного життя через постійні невдачі.

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