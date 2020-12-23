Японію зобов'язали відшкодувала 12 жінкам секс-рабство під час Другої світової





Як пише The Guardian, Центральний районний суд Сеула постановив, що Японія має виплатити матеріальну компенсацію у 100 мільйонів південнокорейських вон (91 тисяча доларів) 12 жінкам, які були сексуально поневолені японськими збройними силами до і під час Другої світової війни, - повідомляє



За версією суду, вони були змушені працювати як так звані "жінки для утіх". Видання зазначає, що деякі історики стверджують, що близько 200 тисяч корейських і китайських жінок були оманою або примусом втягнені у роботу у військових будинках розпусти в період з 1932 року до поразки Японії в 1945 році. Крім того, серед них була й невелика кількість японок та європейок.



Деякі з них погодилися на так звані "гуманітарні" виплати від японського уряду, однак багато з постраждалих зажадали грошової компенсації та офіційних вибачень.



Видання пише, що, на думку юристів, Японія навряд чи визнає і виконає рішення суду попри погрози замороження активів уряду Японії в Південній Кореї. На думку Японії, питання було остаточно вирішене угодою 2015 року, яку відтоді скасував офіційний Сеул. При цьому суд Південної Кореї вважає, що двосторонні угоди, на які посилається Японія, не впливають на право позивачів вимагати компенсації.



"Це злочин проти людяності, який систематично, навмисно і широко здійснювався Японією в порушення міжнародних норм", — заявив суддя Кім Чон Гон.



Суд заявив, що під час окупації Південної Кореї Японією жінки стали жертвами сексуального насильства з боку японських військових, які заподіяли їм тілесні ушкодження. Також унаслідок секс-рабства жінки отримали небажані вагітності, венеричні захворювання та "серйозні психічні травми".



Японія бойкотувала судовий розгляд і заявила, що міжнародне право надає державам імунітет від юрисдикції іноземних судів. Головний секретар Кабінету міністрів Японії Кацунобу Като назвав вирок "жалюгідним" і "неприйнятним", а міністерство закордонних справ викликало посла Південної Кореї в Японії Нам Гван Пе для подання скарги.



Японія і Південна Корея мають вирішити суперечку найближчим часом, оскільки нині залишаються живими лише 16 жінок, які заявили про секс-рабство щодо них під час Другої світової. Сім з дванадцяти з тих, хто подав позов у 2013 році, відтоді померли. Тепер їхні інтереси представляють у суді родичі.



Наприкінці 2015 року країни заявили, що вони "остаточно" розв'язали проблему, коли Японія погодилася внести 1 мільярд єн у фонд підтримки тих, хто вижив та їх сімей, а тодішній прем'єр-міністр Сіндзо Абе запропонував свої "найщиріші слова та вибачення". Однак у 2018 році президент Південної Кореї Мун Чже Ін фактично анулював врегулювання, заявивши, що воно не відображає бажання жінок, які вижили, та силу образи народу Південної Кореї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд Південної Кореї зобов'язав Японію виплатити компенсацію за сексуальне рабство під час Другої світової війни. У відповідь Японія засудила рішення як "неприйнятне".Як пише The Guardian, Центральний районний суд Сеула постановив, що Японія має виплатити матеріальну компенсацію у 100 мільйонів південнокорейських вон (91 тисяча доларів) 12 жінкам, які були сексуально поневолені японськими збройними силами до і під час Другої світової війни, - повідомляє Суспільне За версією суду, вони були змушені працювати як так звані "жінки для утіх". Видання зазначає, що деякі історики стверджують, що близько 200 тисяч корейських і китайських жінок були оманою або примусом втягнені у роботу у військових будинках розпусти в період з 1932 року до поразки Японії в 1945 році. Крім того, серед них була й невелика кількість японок та європейок.Деякі з них погодилися на так звані "гуманітарні" виплати від японського уряду, однак багато з постраждалих зажадали грошової компенсації та офіційних вибачень.Видання пише, що, на думку юристів, Японія навряд чи визнає і виконає рішення суду попри погрози замороження активів уряду Японії в Південній Кореї. На думку Японії, питання було остаточно вирішене угодою 2015 року, яку відтоді скасував офіційний Сеул. При цьому суд Південної Кореї вважає, що двосторонні угоди, на які посилається Японія, не впливають на право позивачів вимагати компенсації."Це злочин проти людяності, який систематично, навмисно і широко здійснювався Японією в порушення міжнародних норм", — заявив суддя Кім Чон Гон.Суд заявив, що під час окупації Південної Кореї Японією жінки стали жертвами сексуального насильства з боку японських військових, які заподіяли їм тілесні ушкодження. Також унаслідок секс-рабства жінки отримали небажані вагітності, венеричні захворювання та "серйозні психічні травми".Японія бойкотувала судовий розгляд і заявила, що міжнародне право надає державам імунітет від юрисдикції іноземних судів. Головний секретар Кабінету міністрів Японії Кацунобу Като назвав вирок "жалюгідним" і "неприйнятним", а міністерство закордонних справ викликало посла Південної Кореї в Японії Нам Гван Пе для подання скарги.Японія і Південна Корея мають вирішити суперечку найближчим часом, оскільки нині залишаються живими лише 16 жінок, які заявили про секс-рабство щодо них під час Другої світової. Сім з дванадцяти з тих, хто подав позов у 2013 році, відтоді померли. Тепер їхні інтереси представляють у суді родичі.Наприкінці 2015 року країни заявили, що вони "остаточно" розв'язали проблему, коли Японія погодилася внести 1 мільярд єн у фонд підтримки тих, хто вижив та їх сімей, а тодішній прем'єр-міністр Сіндзо Абе запропонував свої "найщиріші слова та вибачення". Однак у 2018 році президент Південної Кореї Мун Чже Ін фактично анулював врегулювання, заявивши, що воно не відображає бажання жінок, які вижили, та силу образи народу Південної Кореї.

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