Атовцю з Волині потрібні кошти на лікування





Чоловік, який захищав Україну від російських агресорів, вже понад 3 місяці знаходиться на лікуванні у Нововолинській центральній міській лікарні. Нещодавно йому зробили ще одну операцію. Щодня потрібні чималі кошти на ліки, а їх у нього немає, - про це повідомляє



За словами мами учасника бойових дій Галини Петрівни, з її сином стався нещасний випадок. Він впав і важко травмував ногу. Лікарі поставили йому діагноз – перелом стегнової кістки і зробили операцію із введення титанової пластини. Однак, опісля почалося ускладнення. В результаті чоловік вже понад три місяці перебуває в лікарні.



Операція і подальше лікування обійшлося у понад 70 тисяч гривень, – каже мама. Ці кошти їй прийшлось позичати. Адже вона пенсіонерка із мінімальним доходом. Тепер борг треба віддавати. До того ж, син досі в медзакладі і йому щодня потрібні кошти на продовження лікування.



Мама опинилася у безвихідній ситуації, бо грошей вже немає зовсім і взяти їх ніде. Тому єдина надія в неї – на допомогу небайдужих людей.



“Благаю допоможіть. Мій син захищав Україну, щодня ризикував своїм життям. А тепер опинився у скрутній ситуації. У нас біда. Нам нема на кого розраховувати. Я вся у боргах і кожного дня знову потрібні кошти на ліки. А в мене вже нема ні копійки. Я вже не знаю, що робити далі”, – бідкається Галина Петрівна.



Кілька тижнів тому Анатолію зробили ще одну операцію на нозі. Наразі лікування триває. Однак, щоденно потрібні чималі кошти на ліки. Де їх брати старенька мама учасника бойових дій, яка й сама хворіє, вже не знає.



Охочі допомогти учаснику бойових дій можуть переказати кошти на лікування на картку:



5168 7427 3325 6105 ПриватБанк (Гринь Анатолій Володимирович)





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учаснику бойових дій 42-річному Анатолію Гриню з Литовежа потрібна фінансова допомога на лікування.Чоловік, який захищав Україну від російських агресорів, вже понад 3 місяці знаходиться на лікуванні у Нововолинській центральній міській лікарні. Нещодавно йому зробили ще одну операцію. Щодня потрібні чималі кошти на ліки, а їх у нього немає, - про це повідомляє БУГ За словами мами учасника бойових дій Галини Петрівни, з її сином стався нещасний випадок. Він впав і важко травмував ногу. Лікарі поставили йому діагноз – перелом стегнової кістки і зробили операцію із введення титанової пластини. Однак, опісля почалося ускладнення. В результаті чоловік вже понад три місяці перебуває в лікарні.Операція і подальше лікування обійшлося у понад 70 тисяч гривень, – каже мама. Ці кошти їй прийшлось позичати. Адже вона пенсіонерка із мінімальним доходом. Тепер борг треба віддавати. До того ж, син досі в медзакладі і йому щодня потрібні кошти на продовження лікування.Мама опинилася у безвихідній ситуації, бо грошей вже немає зовсім і взяти їх ніде. Тому єдина надія в неї – на допомогу небайдужих людей.“Благаю допоможіть. Мій син захищав Україну, щодня ризикував своїм життям. А тепер опинився у скрутній ситуації. У нас біда. Нам нема на кого розраховувати. Я вся у боргах і кожного дня знову потрібні кошти на ліки. А в мене вже нема ні копійки. Я вже не знаю, що робити далі”, – бідкається Галина Петрівна.Кілька тижнів тому Анатолію зробили ще одну операцію на нозі. Наразі лікування триває. Однак, щоденно потрібні чималі кошти на ліки. Де їх брати старенька мама учасника бойових дій, яка й сама хворіє, вже не знає.Охочі допомогти учаснику бойових дій можуть переказати кошти на лікування на картку:5168 7427 3325 6105 ПриватБанк (Гринь Анатолій Володимирович)

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