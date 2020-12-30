Волинянка підкорила США і стала віце-міс Всесвіту. ФОТО





Вже багато років жінка разом із родиною мешкає в США. Славу їй принесла участь і призове місце в конкурсі «Міс Всесвіт», який відбувся в 1958 році в Каліфорнії, - пише



Аліція Бобровська народилась 8 січня 1936 році в польській родині у Володимирі-Волинському. Там вона мешкала до початку Другої світової війни. Далі із сім’єю переїхала у Гданськ на півночі Польщі.



Ще з дитячих років Аліція любила співати та танцювати. Вже тоді мріяла стати відомою акторко. Саме тому, після закінчення школи, вона поїхала до Кракова вступати на акторський факультет. Студенткою вона часто брала участь в конкурсах краси.



Так, у 1956 році вона стала найсимпатичнішою студенткою міста Кракова, а у 1957 – Віце-міс Балтійського узбережжя. Першу популярність їй принесла перемога у 1957 році на першому післявоєнному конкурсі Міс Полонія у Кракові.



Згодом Аліція їде до США на конкурс Міс Всесвіт. За результатами балів, вона стала IV Віце-міс Всесвіту.



Після конкурсу, дівчині надійшло багато пропозицій, серед яких була пропозиція дуже популярного актора Марлона Брандо залишитись в США і спробувати себе в голлівудському кіно.



Корпорація косметики Max Factor запропонувала Бобровській стати обличчям бренду, але Аліція усім відмовила і помчала до Польщі, де її чекав коханий молодий чоловік.



По поверненні з США Аліція одружилась з актором Станіславом Зачиком. У шлюбі, який тривав близько двадцяти років, народився син Матей.



Перший кінодебют Аліції стався в 1960 році в фільмі «Сучасна історія». Була в біографії волинянки і робота на телебаченні, їй довелось попрацювати в центральному польському телебаченні в ролі телеведучої.





Найвідоміші фільми з участю Аліції «Подружжя з розуму», «Канікули ката», «Його дві дружини», «Велике кохання Бальзака», «Візит», «Париж-Варшава без візи», «Сучасна історія».



В 1980-х роках після розлучення, Аліція поїхала в США і проживає там і досі.



Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8 січня свій 85-літній ювілей відзначає уродженка Волині, знана акторка та телеведуча – Аліція Бобровська, яка свого часу стала віце-міс Всесвіту.Вже багато років жінка разом із родиною мешкає в США. Славу їй принесла участь і призове місце в конкурсі «Міс Всесвіт», який відбувся в 1958 році в Каліфорнії, - пише Район.Історія. Аліція Бобровська народилась 8 січня 1936 році в польській родині у Володимирі-Волинському. Там вона мешкала до початку Другої світової війни. Далі із сім’єю переїхала у Гданськ на півночі Польщі.Ще з дитячих років Аліція любила співати та танцювати. Вже тоді мріяла стати відомою акторко. Саме тому, після закінчення школи, вона поїхала до Кракова вступати на акторський факультет. Студенткою вона часто брала участь в конкурсах краси.Так, у 1956 році вона стала найсимпатичнішою студенткою міста Кракова, а у 1957 – Віце-міс Балтійського узбережжя. Першу популярність їй принесла перемога у 1957 році на першому післявоєнному конкурсі Міс Полонія у Кракові.Згодом Аліція їде до США на конкурс Міс Всесвіт. За результатами балів, вона стала IV Віце-міс Всесвіту.Після конкурсу, дівчині надійшло багато пропозицій, серед яких була пропозиція дуже популярного актора Марлона Брандо залишитись в США і спробувати себе в голлівудському кіно.Корпорація косметики Max Factor запропонувала Бобровській стати обличчям бренду, але Аліція усім відмовила і помчала до Польщі, де її чекав коханий молодий чоловік.По поверненні з США Аліція одружилась з актором Станіславом Зачиком. У шлюбі, який тривав близько двадцяти років, народився син Матей.Перший кінодебют Аліції стався в 1960 році в фільмі «Сучасна історія». Була в біографії волинянки і робота на телебаченні, їй довелось попрацювати в центральному польському телебаченні в ролі телеведучої.Найвідоміші фільми з участю Аліції «Подружжя з розуму», «Канікули ката», «Його дві дружини», «Велике кохання Бальзака», «Візит», «Париж-Варшава без візи», «Сучасна історія».В 1980-х роках після розлучення, Аліція поїхала в США і проживає там і досі.Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО

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