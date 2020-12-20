Луцька лікарня купить препарати на понад мільйон гривень
Сьогодні, 02:19
Луцька міська клінічна лікарня закупить фармацевтичну продукцію, зокрема препарати для наркозу: Bupivacaine, Bupivacaine, Propofol, Suxamethonium, Naloxone, Sevofluran, Thiopental, Atracurium, Isoflurane.
Про це йдеться на сайті публічних закупівель Рrozorro, - повідомляє Район.Луцьк.
Тендер оголосили 8 січня, тендерні пропозиції можна подавати до 24 січня. Аукціон проведуть наступного дня, 25 січня.
Очікувана вартість закупівлі: 1,1 мільйона гривень.
В медичний заклад хочуть закупити:
180 упаковок препарату для наркозу: Bupivacaine
20 упаковок препарату для наркозу: Bupivacaine
200 упаковок препарату для наркозу: Propofol
800 упаковок препарату для наркозу: Suxamethonium
40 упаковок препарату для наркозу: Naloxone
120 флаконів препарату для наркозу: Sevoflurane
3 тисячі флаконів Thiopental
Тисячу упаковок Atracurium
3 флакони Isoflurane.
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2021 року.
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Про це йдеться на сайті публічних закупівель Рrozorro, - повідомляє Район.Луцьк.
Тендер оголосили 8 січня, тендерні пропозиції можна подавати до 24 січня. Аукціон проведуть наступного дня, 25 січня.
Очікувана вартість закупівлі: 1,1 мільйона гривень.
В медичний заклад хочуть закупити:
180 упаковок препарату для наркозу: Bupivacaine
20 упаковок препарату для наркозу: Bupivacaine
200 упаковок препарату для наркозу: Propofol
800 упаковок препарату для наркозу: Suxamethonium
40 упаковок препарату для наркозу: Naloxone
120 флаконів препарату для наркозу: Sevoflurane
3 тисячі флаконів Thiopental
Тисячу упаковок Atracurium
3 флакони Isoflurane.
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2021 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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