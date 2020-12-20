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Луцька лікарня купить препарати на понад мільйон гривень

Луцька лікарня купить препарати на понад мільйон гривень
Луцька міська клінічна лікарня закупить фармацевтичну продукцію, зокрема препарати для наркозу: Bupivacaine, Bupivacaine, Propofol, Suxamethonium, Naloxone, Sevofluran, Thiopental, Atracurium, Isoflurane.

Про це йдеться на сайті публічних закупівель Рrozorro, - повідомляє Район.Луцьк.

Тендер оголосили 8 січня, тендерні пропозиції можна подавати до 24 січня. Аукціон проведуть наступного дня, 25 січня.

Очікувана вартість закупівлі: 1,1 мільйона гривень.

В медичний заклад хочуть закупити:

180 упаковок препарату для наркозу: Bupivacaine
20 упаковок препарату для наркозу: Bupivacaine
200 упаковок препарату для наркозу: Propofol
800 упаковок препарату для наркозу: Suxamethonium
40 упаковок препарату для наркозу: Naloxone
120 флаконів препарату для наркозу: Sevoflurane
3 тисячі флаконів Thiopental
Тисячу упаковок Atracurium
3 флакони Isoflurane.

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2021 року.

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Теги: медицина, Луцьк, закупівлі
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