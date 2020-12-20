Луцька лікарня купить препарати на понад мільйон гривень





Про це йдеться на сайті публічних закупівель Рrozorro, - повідомляє



Тендер оголосили 8 січня, тендерні пропозиції можна подавати до 24 січня. Аукціон проведуть наступного дня, 25 січня.



Очікувана вартість закупівлі: 1,1 мільйона гривень.



В медичний заклад хочуть закупити:



180 упаковок препарату для наркозу: Bupivacaine

20 упаковок препарату для наркозу: Bupivacaine

200 упаковок препарату для наркозу: Propofol

800 упаковок препарату для наркозу: Suxamethonium

40 упаковок препарату для наркозу: Naloxone

120 флаконів препарату для наркозу: Sevoflurane

3 тисячі флаконів Thiopental

Тисячу упаковок Atracurium

3 флакони Isoflurane.



Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2021 року.

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