На Рівненщині чоловік розстріляв компанію, одна людина загинула





Зловмисник стріляв зі зброї, схожої на автомат Калашникова, а потім намагався втекти на позашляховику, протаранивши чуже авто, повідомляє



"Від отриманого вогнепального поранення сьогодні, 8 січня, загинув 23-річний житель Дубно. Правоохоронці розшукують 34-річного дубенчанина, причетного до навмисного вбивства", - йдеться в повідомленні.



Правоохоронці зазначили, що близько другої години ночі один з відвідувачів розважального закладу, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, почав вести себе вкрай агресивно. В результаті на вулиці дві компанії посварилися, а потім між ними виникла бійка.



34-річний місцевий житель, отримавши незначні тілесні ушкодження, сів за кермо свого Toyota Land Cruiser і поїхав. Він незабаром повернувся і відкрив стрілянину з автомата. В результаті смертельне поранення отримав 23-річний хлопець. Інші відвідувачі закладу встигли сховатися.



Після стрілянини зловмисник намагався виїхати на своєму авто. Він при цьому протаранив припаркований транспортний засіб, а потім врізався в стіну. Водій кинув кермо і втік.



Його машину помістили на територію місцевого відділу поліції, зброю шукають.



Очевидці викликали швидку, однак лікарі після приїзду нічим не змогли допомогти своєму колезі. Фельдшер помер.



За фактом умисного вбивства слідчі почали досудове розслідування. Йдуть слідчі та розшукові заходи за місцем знаходження зловмисника.



Нагадаємо, житель Закарпаття вбив двох дітей. П'яний чоловік забив до смерті дітей співмешканки, а жінці завдав тяжких травм. Йому загрожує довічне.



Також ми писали про киянина, який у новорічну ніч чотири рази вистрілив у голову дружині. Між цивільним подружжям виник конфлікт під час застілля, чоловік дістав травматичний пістолет.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному з розважальних закладів міста Дубно на Рівненщині в результаті п'яної стрілянини загинула людина.Зловмисник стріляв зі зброї, схожої на автомат Калашникова, а потім намагався втекти на позашляховику, протаранивши чуже авто, повідомляє Кореспондент , посилаючись на пресслужбу поліції Рівненської області."Від отриманого вогнепального поранення сьогодні, 8 січня, загинув 23-річний житель Дубно. Правоохоронці розшукують 34-річного дубенчанина, причетного до навмисного вбивства", - йдеться в повідомленні.Правоохоронці зазначили, що близько другої години ночі один з відвідувачів розважального закладу, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, почав вести себе вкрай агресивно. В результаті на вулиці дві компанії посварилися, а потім між ними виникла бійка.34-річний місцевий житель, отримавши незначні тілесні ушкодження, сів за кермо свого Toyota Land Cruiser і поїхав. Він незабаром повернувся і відкрив стрілянину з автомата. В результаті смертельне поранення отримав 23-річний хлопець. Інші відвідувачі закладу встигли сховатися.Після стрілянини зловмисник намагався виїхати на своєму авто. Він при цьому протаранив припаркований транспортний засіб, а потім врізався в стіну. Водій кинув кермо і втік.Його машину помістили на територію місцевого відділу поліції, зброю шукають.Очевидці викликали швидку, однак лікарі після приїзду нічим не змогли допомогти своєму колезі. Фельдшер помер.За фактом умисного вбивства слідчі почали досудове розслідування. Йдуть слідчі та розшукові заходи за місцем знаходження зловмисника.Нагадаємо, житель Закарпаття вбив двох дітей. П'яний чоловік забив до смерті дітей співмешканки, а жінці завдав тяжких травм. Йому загрожує довічне.Також ми писали про киянина, який у новорічну ніч чотири рази вистрілив у голову дружині. Між цивільним подружжям виник конфлікт під час застілля, чоловік дістав травматичний пістолет.

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