Померла зірка «Поліцейської академії»





Про це повідомляє



Як повідомляється, Ремсі померла рано вранці в четвер у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Причина смерті не повідомляється.



Меріон Ремсі, що народилася у Філадельфії 10 травня 1947 року, з'явилася на екранах в серіалі "Джефферсони" у 1976 році.

Найбільшу популярність принесла їй роль офіцера Хукс в декількох частинах "Поліцейської академії".



Була також співачкою і композитором.



Відома своїм унікальним тихим голосом, Ремсі також озвучувала мультсеріали "Робоцип" та "Сімейка Аддамсів".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У США у віці 73 років померла акторка Меріон Ремсі, найбільш відома за роллю офіцера Хукс у франшизі "Поліцейської академії".Про це повідомляє УНІАН , посилаючись на The Hollywood Reporter.Як повідомляється, Ремсі померла рано вранці в четвер у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Причина смерті не повідомляється.Меріон Ремсі, що народилася у Філадельфії 10 травня 1947 року, з'явилася на екранах в серіалі "Джефферсони" у 1976 році.Найбільшу популярність принесла їй роль офіцера Хукс в декількох частинах "Поліцейської академії".Була також співачкою і композитором.Відома своїм унікальним тихим голосом, Ремсі також озвучувала мультсеріали "Робоцип" та "Сімейка Аддамсів".

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