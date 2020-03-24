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Померла зірка «Поліцейської академії»

Померла зірка «Поліцейської академії»
У США у віці 73 років померла акторка Меріон Ремсі, найбільш відома за роллю офіцера Хукс у франшизі "Поліцейської академії".

Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на The Hollywood Reporter.

Як повідомляється, Ремсі померла рано вранці в четвер у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Причина смерті не повідомляється.

Меріон Ремсі, що народилася у Філадельфії 10 травня 1947 року, з'явилася на екранах в серіалі "Джефферсони" у 1976 році.
Найбільшу популярність принесла їй роль офіцера Хукс в декількох частинах "Поліцейської академії".

Була також співачкою і композитором.

Відома своїм унікальним тихим голосом, Ремсі також озвучувала мультсеріали "Робоцип" та "Сімейка Аддамсів".

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Теги: смерть, акторка
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