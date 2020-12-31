Перший день локдауну в Україні: скільки нових випадків коронавірусу зареєстрували
Сьогодні, 08:57
4 846 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 9 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 168 дітей та 176 медпрацівників.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 411 осіб;
летальних випадків – 80;
одужало – 7 961 особа;
здійснили тестувань за добу – 26 494 (зокрема методом ПЛР – 18 635, методом ІФА – 7 859).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 110 015 осіб;
одужало – 786 306 осіб;
летальних випадків – 19 668;
провели ПЛР-тестувань – 5 752 190.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (471), Запорізькій (456), Миколаївській (416), Київській (375) та Черкаській (353) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 344 випадки;
Вінницька область – 61 випадок;
Волинська область – 108 випадків;
Дніпропетровська область – 471 випадок;
Донецька область – 189 випадків;
Житомирська область – 179 випадків;
Закарпатська область – 55 випадків;
Запорізька область – 456 випадків;
Івано-Франківська область – 133 випадки;
Київська область – 375 випадків;
Кіровоградська область – 40 випадків;
Луганська область – 149 випадків;
Львівська область – 262 випадки;
Миколаївська область – 416 випадків;
Одеська область – 299 випадків;
Полтавська область – 160 випадків;
Рівненська область – 80 випадків;
Сумська область – 160 випадків;
Тернопільська область – 70 випадків;
Харківська область – 223 випадки;
Херсонська область – 44 випадки;
Хмельницька область – 47 випадків;
Черкаська область – 353 випадки;
Чернівецька область – 147 випадків;
Чернігівська область – 25 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 411 осіб;
летальних випадків – 80;
одужало – 7 961 особа;
здійснили тестувань за добу – 26 494 (зокрема методом ПЛР – 18 635, методом ІФА – 7 859).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 110 015 осіб;
одужало – 786 306 осіб;
летальних випадків – 19 668;
провели ПЛР-тестувань – 5 752 190.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (471), Запорізькій (456), Миколаївській (416), Київській (375) та Черкаській (353) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 344 випадки;
Вінницька область – 61 випадок;
Волинська область – 108 випадків;
Дніпропетровська область – 471 випадок;
Донецька область – 189 випадків;
Житомирська область – 179 випадків;
Закарпатська область – 55 випадків;
Запорізька область – 456 випадків;
Івано-Франківська область – 133 випадки;
Київська область – 375 випадків;
Кіровоградська область – 40 випадків;
Луганська область – 149 випадків;
Львівська область – 262 випадки;
Миколаївська область – 416 випадків;
Одеська область – 299 випадків;
Полтавська область – 160 випадків;
Рівненська область – 80 випадків;
Сумська область – 160 випадків;
Тернопільська область – 70 випадків;
Харківська область – 223 випадки;
Херсонська область – 44 випадки;
Хмельницька область – 47 випадків;
Черкаська область – 353 випадки;
Чернівецька область – 147 випадків;
Чернігівська область – 25 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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