Перший день локдауну в Україні: скільки нових випадків коронавірусу зареєстрували





Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 2 411 осіб;

летальних випадків – 80;

одужало – 7 961 особа;

здійснили тестувань за добу – 26 494 (зокрема методом ПЛР – 18 635, методом ІФА – 7 859).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 1 110 015 осіб;

одужало – 786 306 осіб;

летальних випадків – 19 668;

провели ПЛР-тестувань – 5 752 190.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (471), Запорізькій (456), Миколаївській (416), Київській (375) та Черкаській (353) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 344 випадки;

Вінницька область – 61 випадок;

Волинська область – 108 випадків;

Дніпропетровська область – 471 випадок;

Донецька область – 189 випадків;

Житомирська область – 179 випадків;

Закарпатська область – 55 випадків;

Запорізька область – 456 випадків;

Івано-Франківська область – 133 випадки;

Київська область – 375 випадків;

Кіровоградська область – 40 випадків;

Луганська область – 149 випадків;

Львівська область – 262 випадки;

Миколаївська область – 416 випадків;

Одеська область – 299 випадків;

Полтавська область – 160 випадків;

Рівненська область – 80 випадків;

Сумська область – 160 випадків;

Тернопільська область – 70 випадків;

Харківська область – 223 випадки;

Херсонська область – 44 випадки;

Хмельницька область – 47 випадків;

Черкаська область – 353 випадки;

Чернівецька область – 147 випадків;

Чернігівська область – 25 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4 846 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 9 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 168 дітей та 176 медпрацівників.Про це повідомив міністр охорони здоров'яТакож за минулу добу:госпіталізували – 2 411 осіб;летальних випадків – 80;одужало – 7 961 особа;здійснили тестувань за добу – 26 494 (зокрема методом ПЛР – 18 635, методом ІФА – 7 859).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 110 015 осіб;одужало – 786 306 осіб;летальних випадків – 19 668;провели ПЛР-тестувань – 5 752 190.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (471), Запорізькій (456), Миколаївській (416), Київській (375) та Черкаській (353) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 344 випадки;Вінницька область – 61 випадок;Волинська область – 108 випадків;Дніпропетровська область – 471 випадок;Донецька область – 189 випадків;Житомирська область – 179 випадків;Закарпатська область – 55 випадків;Запорізька область – 456 випадків;Івано-Франківська область – 133 випадки;Київська область – 375 випадків;Кіровоградська область – 40 випадків;Луганська область – 149 випадків;Львівська область – 262 випадки;Миколаївська область – 416 випадків;Одеська область – 299 випадків;Полтавська область – 160 випадків;Рівненська область – 80 випадків;Сумська область – 160 випадків;Тернопільська область – 70 випадків;Харківська область – 223 випадки;Херсонська область – 44 випадки;Хмельницька область – 47 випадків;Черкаська область – 353 випадки;Чернівецька область – 147 випадків;Чернігівська область – 25 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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