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У ДТП за участю маршрутки на Рівненщині загинула людина

У ДТП за участю маршрутки на Рівненщині загинула людина
Автопригода за участі маршрутного таксі та легкового автомобіля сталася учора, 8 січня, близько 20 години на автодорозі «Городище-Рівне-Староконстянтинів» у Костопільському районі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Встановили, що внаслідок зіткнення маршрутки сполученням «Рівне-Костопіль-Данчиміст» та автомобіля Volkswagen Golf загинув водій легковика.

Попередньо відомо, що травми отримав пасажир маршрутки, якого доставили до лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення № 2 Рівненського районного та обласного управління поліції. Патрульні поліцейські регулювали дорожній рух на цій ділянці дороги.

Всі обставини смертельної автопригоди встановлюють.

У ДТП за участю маршрутки на Рівненщині загинула людина





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Теги: ДТП, Рівненщина, загибель
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