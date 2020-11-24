У ДТП за участю маршрутки на Рівненщині загинула людина





Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.



Встановили, що внаслідок зіткнення маршрутки сполученням «Рівне-Костопіль-Данчиміст» та автомобіля Volkswagen Golf загинув водій легковика.



Попередньо відомо, що травми отримав пасажир маршрутки, якого доставили до лікарні.



На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення № 2 Рівненського районного та обласного управління поліції. Патрульні поліцейські регулювали дорожній рух на цій ділянці дороги.



Всі обставини смертельної автопригоди встановлюють.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автопригода за участі маршрутного таксі та легкового автомобіля сталася учора, 8 січня, близько 20 години на автодорозі «Городище-Рівне-Староконстянтинів» у Костопільському районі.Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.Встановили, що внаслідок зіткнення маршрутки сполученням «Рівне-Костопіль-Данчиміст» та автомобіля Volkswagen Golf загинув водій легковика.Попередньо відомо, що травми отримав пасажир маршрутки, якого доставили до лікарні.На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення № 2 Рівненського районного та обласного управління поліції. Патрульні поліцейські регулювали дорожній рух на цій ділянці дороги.Всі обставини смертельної автопригоди встановлюють.

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