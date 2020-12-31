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Яким був новорічний Луцьк 21 рік тому. ВІДЕО

Яким був новорічний Луцьк 21 рік тому. ВІДЕО
Опублікували відео про те, який вигляд мав новорічний Луцьк у 2000 році.

Матеріал оприлюднив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.

Із відео видно, що зима 2000-го року у Луцьку була сніжною, а центр міста сяяв у рази меншою кількістю святкових вогнів, ніж тепер.

Вулиці міста теж були значно менше освітленими й ними курсували зовсім інші маршрутки.


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Теги: Луцьк, Новий рік, архів, Андрій Гнатюк
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