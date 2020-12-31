Яким був новорічний Луцьк 21 рік тому. ВІДЕО





Матеріал оприлюднив журналіст Андрій Гнатюк на



Із відео видно, що зима 2000-го року у Луцьку була сніжною, а центр міста сяяв у рази меншою кількістю святкових вогнів, ніж тепер.



Вулиці міста теж були значно менше освітленими й ними курсували зовсім інші маршрутки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опублікували відео про те, який вигляд мав новорічний Луцьк у 2000 році.Матеріал оприлюднив журналістна своїй сторінці у фейсбуці.Із відео видно, що зима 2000-го року у Луцьку була сніжною, а центр міста сяяв у рази меншою кількістю святкових вогнів, ніж тепер.Вулиці міста теж були значно менше освітленими й ними курсували зовсім інші маршрутки.

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