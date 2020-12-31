Якимй був новорічний Луцьк 21 рік тому. ВІДЕО
Сьогодні, 20:44
Опублікували відео про те, який вигляд мав новорічний Луцьк у 2000 році.
Матеріал оприлюднив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
Із відео видно, що зима 2000-го року у Луцьку була сніжною, а центр міста сяяв у рази меншою кількістю святкових вогнів, ніж тепер.
Вулиці міста теж були значно менше освітленими й ними курсували зовсім інші маршрутки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Матеріал оприлюднив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
Із відео видно, що зима 2000-го року у Луцьку була сніжною, а центр міста сяяв у рази меншою кількістю святкових вогнів, ніж тепер.
Вулиці міста теж були значно менше освітленими й ними курсували зовсім інші маршрутки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Якимй був новорічний Луцьк 21 рік тому. ВІДЕО
Сьогодні, 20:44
Найближчими днями в Україні вдарять морози
Сьогодні, 19:30
Через 500 гривень хабара поліцейським на Волині чоловік заплатить 17 000 гривень штрафу
Сьогодні, 18:02
У Луцьку освятили каплицю на честь Різдва Христового. ФОТО
Сьогодні, 16:37