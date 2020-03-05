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Нові правила виклику «швидкої»: як це працює на Волині. ВІДЕО

Нові правила виклику «швидкої»: як це працює на Волині. ВІДЕО
Із початку року діють зміни у наданні екстреної медичної допомоги.

Що змінилось, розповів завідувач центральної оперативної диспетчерської Волинського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, виклики поділятимуться на чотири категорії залежно від стану пацієнта, повідомляє "Суспільне. Волинь".

Щодня до Центральної оперативної диспетчерської, що в місті Луцьку, надходить до пів тисячі і більше викликів, - каже завідувач Станіслав Лінік. Виклики приймають 9 диспетчерів, які їх аналізують, кваліфікують за категоріями та передають відповідним бригадам. Від початку року, розповідає, працюють за таким принципом: критичні виклики, екстрені, неекстрені, непрофільні.

Нові правила виклику «швидкої»: як це працює на Волині. ВІДЕО


На показники в роботі нововведення не впливатимуть, чи це буде екстрений виклик чи критичний, бригади швидкої виїжджатимуть - якнайшвидше, - каже Станіслав Лінік.



Норматив прибуття медичних бригад до пацієнтів із критичним станом має бути за 10 хвилин, - каже фельдшер із 16-річним стажем Петро Демчук. На швидкість прибуття до пацієнта впливають погодні умови, стан доріг, кількість машин до автошляхах і поведінка водіїв на дорозі.

Зі слів Станіслава Лініка, розділення викликів на категорії розпочинали у 2013 році. Тоді був прийнятий закон про екстрену медичну допомогу, де виклики були поділені на екстрені і неекстрені, але нормативних документів не прийняли. Нові правила запрацювали з 1 січня 2021 року.


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Теги: швидка, медики, Станіслав Лінік, Волинь
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