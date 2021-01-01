Де і скільки нових випадків коронавірусу зареєстрували на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:58
За минулу добу на Волині зареєстрували 108 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомив Волинський обласний лабораторний центр.
Із цієї кількості нови випадки виявили у:
м. Луцьк – 42
м. Нововолинськ – 7
Горохівський район – 7
Іваничівський район – 1
Камінь–Каширський район – 1
Ківерцівський район – 12
Ковельський район – 9
Любешівський район – 4
Луцький район – 7
Маневицький район – 3
Ратнівський район – 1
Рожищенський район – 8
Старовижівський район — 6.
Усього станом на 9 січня в області зареєстрували 34 066 випадків.
Одужало – 30 535 (за останню добу – 123).
Летальні випадки – 535 (за останню добу – 2: в Горохівському районі – 1 та Локачинському районі — 1).
Методом ПЛР всього обстежили 133 840 осіб, за минулу добу — 387 осіб.
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9 січня в Україні зафіксували 4846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 .
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив Волинський обласний лабораторний центр.
Із цієї кількості нови випадки виявили у:
м. Луцьк – 42
м. Нововолинськ – 7
Горохівський район – 7
Іваничівський район – 1
Камінь–Каширський район – 1
Ківерцівський район – 12
Ковельський район – 9
Любешівський район – 4
Луцький район – 7
Маневицький район – 3
Ратнівський район – 1
Рожищенський район – 8
Старовижівський район — 6.
Усього станом на 9 січня в області зареєстрували 34 066 випадків.
Одужало – 30 535 (за останню добу – 123).
Летальні випадки – 535 (за останню добу – 2: в Горохівському районі – 1 та Локачинському районі — 1).
Методом ПЛР всього обстежили 133 840 осіб, за минулу добу — 387 осіб.
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9 січня в Україні зафіксували 4846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 .
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Померла керівниця будинку культури села на Волині
Сьогодні, 11:57
Де і скільки нових випадків коронавірусу зареєстрували на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:58
Нові правила виклику «швидкої»: як це працює на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 10:34
У ДТП за участю маршрутки на Рівненщині загинула людина
Сьогодні, 09:43