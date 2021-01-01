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Де і скільки нових випадків коронавірусу зареєстрували на Волині за минулу добу

Де і скільки нових випадків коронавірусу зареєстрували на Волині за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 108 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомив Волинський обласний лабораторний центр.

Із цієї кількості нови випадки виявили у:

м. Луцьк – 42
м. Нововолинськ – 7
Горохівський район – 7
Іваничівський район – 1
Камінь–Каширський район – 1
Ківерцівський район – 12
Ковельський район – 9
Любешівський район – 4
Луцький район – 7
Маневицький район – 3
Ратнівський район – 1
Рожищенський район – 8
Старовижівський район — 6.

Усього станом на 9 січня в області зареєстрували 34 066 випадків.

Одужало – 30 535 (за останню добу – 123).

Летальні випадки – 535 (за останню добу – 2: в Горохівському районі – 1 та Локачинському районі — 1).

Методом ПЛР всього обстежили 133 840 осіб, за минулу добу — 387 осіб.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9 січня в Україні зафіксували 4846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 .

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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