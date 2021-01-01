Де і скільки нових випадків коронавірусу зареєстрували на Волині за минулу добу





Про це повідомив Волинський обласний лабораторний центр.



Із цієї кількості нови випадки виявили у:



м. Луцьк – 42

м. Нововолинськ – 7

Горохівський район – 7

Іваничівський район – 1

Камінь–Каширський район – 1

Ківерцівський район – 12

Ковельський район – 9

Любешівський район – 4

Луцький район – 7

Маневицький район – 3

Ратнівський район – 1

Рожищенський район – 8

Старовижівський район — 6.



Усього станом на 9 січня в області зареєстрували 34 066 випадків.



Одужало – 30 535 (за останню добу – 123).



Летальні випадки – 535 (за останню добу – 2: в Горохівському районі – 1 та Локачинському районі — 1).



Методом ПЛР всього обстежили 133 840 осіб, за минулу добу — 387 осіб.



За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9 січня в Україні зафіксували 4846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 .



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 108 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомив Волинський обласний лабораторний центр.Із цієї кількості нови випадки виявили у:м. Луцьк – 42м. Нововолинськ – 7Горохівський район – 7Іваничівський район – 1Камінь–Каширський район – 1Ківерцівський район – 12Ковельський район – 9Любешівський район – 4Луцький район – 7Маневицький район – 3Ратнівський район – 1Рожищенський район – 8Старовижівський район — 6.Усього станом на 9 січня в області зареєстрували 34 066 випадків.Одужало – 30 535 (за останню добу – 123).Летальні випадки – 535 (за останню добу – 2: в Горохівському районі – 1 та Локачинському районі — 1).Методом ПЛР всього обстежили 133 840 осіб, за минулу добу — 387 осіб.За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9 січня в Україні зафіксували 4846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 .

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